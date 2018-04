Erste gewerbliche Mieterin in Neuer Mitte am Hammerweg begrüßt

Die Praxisräume ziehen sich über zwei Etagen mit insgesamt 260 Quadratmetern Behandlungsfläche. Kamm beglückwünschte Grit Schüppenhauer zum Schritt in die Selbstständigkeit. Zur Geschäftseröffnung begrüßte die Jungunternehmerin Geschäftspartner, Stadträte und Freunde. Die Räume segnete der evangelische Pfarrer Dominic Naujoks , auch in Vertretung seines katholischen Amtsbruders Dekan Johannes Lukas . "Gott sagt schon in der Bibel, dass Essen und Genuss zusammengehören und jeder seine Lebensweise prüfen sollte. Bei Krankheit braucht es Zeit und Heilung, die auch ein Geschenk Gottes ist. Durch Hände und Maßnahmen wird Heilung spürbar zum Wohle der Menschen", so der Pfarrer.