Bei der elften Verleihung der Auszeichnung "Die besten Marken Firmenauto" wurde der Marktführer im deutschen Kfz-Service, die Werkstattkette ATU, zum elften Mal in Folge zum Gewinner in der Kategorie "Freie Werkstätten" gewählt. Die Gründe für den ersten Platz: guter Service in der Werkstatt, qualitativ hochwertige Dienstleistungen oder auf die Kundenanforderungen ausgelegte Lösungen.

Thomas Tietje, Leiter Geschäftskunden bei ATU, freut sich über die erneute Auszeichnung: "Diese Wahl zeigt einmal mehr unsere Spitzenposition am deutschen Flottenmarkt. Denn wir bieten unseren Kunden umfangreiche Lösungen an, die genau auf die Anforderungen ihres Fuhrparks zugeschnitten sind." Dazu kommen ständig innovative neue Produkte, wie zum Beispiel "proaktive Terminierung". Im Gegensatz zu den Vorjahren, als die Leser von "Firmenauto" entschieden, wählten dieses Jahr erstmals Fuhrparkprofis aus den Unternehmen ihren Favoriten in zwölf Kategorien. Neben Werkstätten stellten sich auch Autovermieter, Versicherungen oder Anbieter von Tankkarten dem Urteil der Fuhrpark-Manager. Das Fachmagazin erscheint in einer monatlichen Auflage von mehr als 50 000 Exemplaren.