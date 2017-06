Die Mitglieder der Raiffeisenbank Weiden machten am Dienstagabend den Weg frei für die "Elefanten-Hochzeit" der regionalen Genossenschaftsbanken: Einstimmig - zu 100 Prozent - votierten sie bei der 115. ordentlichen Vertreterversammlung in der Max-Reger-Halle für das Zusammengehen mit der Volksbank Nordoberpfalz und der Raiffeisenbank im Stiftland.

"Unter dem Gesichtspunkt der Vernunft spricht alles für diese Verschmelzung", warb Vorstand Hermann Ott eindringlich für diesen Schritt zur leistungsfähigen Regionalbank. Zuvor hatte Ott für 2016 starke Zahlen präsentiert: Die Bilanzsumme stieg um 4,4 Prozent auf 843,7 Millionen Euro. Die Raiffeisenbank Weiden ist Marktführer bei Wohnungsbaufinanzierungen und Immobilien-Vermittlungen. Sie gewann im vergangenen Jahr weitere Marktanteile - und 1200 neue Kunden.Am Mittwochabend entscheiden die Vertreterversammlungen der Raiffeisenbank Stiftland in Waldsassen und am Donnerstag der Volksbank Nordoberpfalz in Weiden. Für die Fusion ist ein Votum von mindestens 75 Prozent der Mitglieder erforderlich. Die Raiffeisenbank Weiden gab quasi die "Steilvorlage" für einen erfolgreichen Verlauf…