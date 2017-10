Datenschutz wird seit langem kontrovers diskutiert. Für viele geht er nicht weit genug, andere fühlen sich davon blockiert. Eine neue EU-Verordnung bringt wichtige Vorschriften. Eine IHK-Veranstaltung informierte im Detail.

Dem Satz, dass für den Datenschutz sinngemäß der Spruch gelte, "man findet die Made im Apfel, aber vergisst dabei die Frucht", dürften viele zustimmen, sagte Ludwig von Stern, Kanzler der Hochschule Amberg-Weiden. "Datenschutz ab 2018, worauf Unternehmen achten müssen" war der Titel einer Informationsveranstaltung, zu der die IHK Regensburg in die OTH nach Weiden eingeladen hatte. Anlass dafür war, dass ab Mai 2018 die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft tritt.Für Unternehmen bringe die Verordnung viele neue Auflagen im Umgang mit personenbezogenen Daten und die Gefahr hoher Bußgelder bei Verstößen, warnt die IHK. Als Hauptreferent sprach der Datenschutzexperte Christian Volkmer von der Projekt 29-GmbH. Aus den von ihm gewählten Beispielen wurde schnell deutlich, dass viele der neuen Vorschriften nicht nur für kleine Betriebe wie Arztpraxen oder Internet-Startups gelten, sondern weit darüber hinaus wirken.Volkmer sprach von häufig zu hörenden Irrtümern, darunter vor allem "Die DSGVO gilt nicht für uns". Tatsächlich gelte sie für Unternehmen, Vereine, Verbände, Parteien, Stiftungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Einrichtungen des Bundes, der Länder und der Kommunen, weil so gut wie immer "personenbezogene Daten elektronisch oder nicht automatisiert in einer strukturierten Ablage verarbeitet, das heißt genutzt werden". Schon E-Mail- und IP-Adressen, Kunden- und Personal- sowie Telefonnummern und viele andere Informationen seien personenbezogene Daten.Um die Aufmerksamkeit der Zuhörer für den Datenschutz noch weiter zu steigern, verwies Volkmer auf "drastisch erhöhte Sanktionen bei Verstößen gegen den Datenschutz". Bei Unternehmen können dies bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Umsatzes sein.Im Anschluss erläuterte der Referent die Verpflichtungen, die sich aus dem neuen Datenschutzrecht ergeben, darunter Dokumentationspflichten, Aufstellung von Verfahrensverzeichnissen, Meldepflichten bei Verstößen und Auskunftsrechte der Betroffenen. Auch die Pflichten des Datenschutzbeauftragten wurden erläutert. Hilfe gibt es in Softwareprogrammen und beim Landesamt für Datenschutzaufsicht.In einem weiteren Referat stellte Michael Weiß von Fraunhofer AISEC das neue IT-Sicherheitslabor in Weiden sowie dessen Angebot an Fortbildungsmodulen vor. IHK-Gremiumsgeschäftsführer Florian Rieder begrüßte die Zuhörer.