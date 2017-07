Für Berufsschulleiter Josef Weilhammer "ist ein Traum in Erfüllung gegangen". Das Genehmigungsschreiben für "Berufsschule Plus" liegt vor. Damit können Jugendliche ab Herbst während einer Berufsausbildung gleichzeitig die Fachhochschulreife erwerben.

Ab sofort anmelden Anmeldungen für "Berufsschule Plus" können ab sofort bis zum Ende der zweiten Unterrichtswoche bei der Europaberufsschule eingereicht werden. Interessenten müssen eine mindestens zweijährige Erstausbildung absolvieren und die Berufsschule oder eine Berufsfachschule besuchen. Außerdem müssen sie einen mittleren Schulabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik oder die Vorrückungserlaubnis in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums haben.



Die Ausbildung in der "Berufsschule Plus" dauert drei Jahre und umfasst mit sechs bis sieben Wochenstunden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik sowie ein naturwissenschaftliches und ein gesellschaftswissenschaftliches Unterrichtsfach. Am Ende der Ausbildung steht die "Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife". Unterrichtsstart ist voraussichtlich in der ersten vollen Schulwoche im Oktober. Begonnen werden soll zunächst mit einer Klasse von zwanzig Schülern. Unterrichtsgebühren fallen nicht an. (sbü)

Zehn Jahre lang hatte Weilhammer dieses Ziel vor Augen gehabt. Die Schulstadt Weiden sei damit der fünfte Standort mit einer solchen Einrichtung in der Oberpfalz. "Wir wollen damit vor allem die berufliche Ausbildung attraktiv halten, aber niemanden daran hindern zu studieren." Das Angebot solle Schulen keine Konkurrenz machen.Gewinnen wolle er für diese Ausbildung "junge Leute, die Biss haben". Schließlich laufe der Unterricht zusätzlich zum regulären Berufsschulunterricht und außerhalb der Arbeitszeit im Ausbildungsbetrieb. Er könne am Abend, am Samstag oder auch oder im Anschluss an den regulären Unterricht an der Berufsschule oder der Berufsfachschule stattfinden. Laut Weilhammer bietet "Berufsschule Plus" auch für Betriebe eine Möglichkeit, besonders leistungsbereite Jugendliche für eine Ausbildung zu gewinnen. Vielleicht könnten sie die eine oder andere zusätzliche Unterrichtsstunde auch auf die Arbeitszeit anrechnen, überlegt der Berufsschulleiter.Auch Bürgermeister Lothar Höher begrüßt das neue Angebot: "Es ist ein wichtiger zusätzlicher Schritt, junge Menschen in Weiden zu halten." Die Stadt könne als Oberzentrum ihre bildungs- und schulpolitischen Aufgaben jetzt noch besser erfüllen. Dem neuen Bildungsangebot, das vorwiegend an Realschulabsolventen gerichtet ist, schreibt Höher auch eine "soziale Bedeutung" zu. Für Landtagsabgeordnete Annette Karl ist "Berufsschule Plus" ein weiterer Schritt in Richtung Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Ausbildung: "Perspektiven auf jeder Ebene der Ausbildung zu geben, war mir ein Anliegen." Handwerkskammervertreter Tobias Knauer sprach sogar vom "Berufsabitur" und einer "Auszeichnung auch für das Handwerk".