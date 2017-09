Rothenstadt. Schneller als geplant schreiten die Arbeiten auf Weidens größter Baustelle voran. "Wir sind gut in der Zeit", weiß Peter Pätzold, Großprojektleiter bei Open Grid Europe, der für die Erweiterung und Modernisierung der Megal-Gasverdichterstation zuständig ist. 140 Millionen Euro werden investiert, der Großteil davon fließt in die technische Ausstattung. Die drei Turbinen werden durch deutlich schadstoffärmere und wesentlich effizientere Maschinen ersetzt. Die Kapazität wird nicht erhöht. Offizieller Fertigstellungstermin sei Oktober 2018, aber die Anlage werde wohl schon im Sommer 2018 in Betrieb gehen, kündigt Pätzold an. Aufgabe der an den drei großen Gasfernleitungen liegenden Verdichterstation Rothenstadt ist es, die über Waidhaus aus Russland kommende Energie in den Süden Deutschlands und nach Österreich zu transportieren. Die Verdichterstation gibt dafür den nötigen Schwung.