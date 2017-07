Weiden/Neustadt. Die Sparkasse Oberpfalz Nord liebäugelt mit einer Fusion mit den Vereinigten Sparkassen Eschenbach-Neustadt-Vohenstrauß. Nach der Verschmelzung der Volksbank Nordoberpfalz mit den Raiffeisenbanken Weiden und im Stiftland zu einer "sehr starken Bank" werde man immer wieder angesprochen: "Was ist mit euch los?", sagte Landrat Wolfgang Lippert, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Oberpfalz Nord, bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag.

Daher hätten sich die Weidener am 13. Juni an die Kollegen in Neustadt mit der Bitte gewandt, die Verwaltungsratsspitzen beider Institute sollten sich unter Einschaltung eines unabhängigen Moderators zusammensetzen. Eine Kooperation könne für alle eine Win-Win-Situation bringen. "Leider Gottes" sei am 30. Juni eine Absage aus Neustadt gekommen, bedauert Tirschenreuths Landrat Lippert: "Aber unsere Türen sind nicht zugeschlagen." Auch OB Kurt Seggewiß wirbt für den Zusammenschluss: Kunden und Wirtschaftsraum würden gut zusammenpassen.Der Chef des Neustädter Verwaltungsrats Rupert Troppmann erklärte dazu: "Der Verwaltungsrat erkenne zurzeit mehrheitlich keinen Bedarf an Fusionsgesprächen. Das habe er Weiden so mitgeteilt.