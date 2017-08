Ulrich Korb kämpft für den bayerischen Bierkäse, besser gesagt für den Obazdn. Der Name ist als geschützte Herkunftsbezeichnung beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegt. "Da kommen wir nicht mehr raus." Doch bei den Kosten für die Kontrollen rechnet sich der Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG) noch Chancen aus.

Welchen Namen hätten's denn gern? "Obazda" ist tabu, "Obatzter" ebenfalls und sogar ähnlich klingende Namen. Wie also soll der Kaas künftig heißen? So mancher (Zoigl-)Wirt hat sich darüber bereits den Kopf zerbrochen. Die NT-Redaktion ist sich sicher, ihre Leser haben zündende Ideen. Deshalb: Senden Sie uns Ihre Vorschläge als Alternative für "Obazda" an "Der neue Tag", Redaktion Weiden-Neustadt, Weigelstraße 16, 92637 Weiden, oder per E-Mail an: redws@oberpfalzmedien.de. Wir sind gespannt! (ps)

"Wir wollen den Betrag so weit wie möglich runterdrücken", erklärt Korb. Sein Antrieb: Der Name "Obazda" habe sich längst so verfestigt, dass viele Wirte nur ungern darauf verzichten würden. Aber 300 Euro für den Beitritt zum vorgeschriebenen Kontrollsystem, seien eindeutig zu viel. Die würden sogar jährlich fällig."Ich habe schon mit einer Dame von einer Kontrollstelle telefoniert", berichtet der BGH-Bezirkschef aus Regensburg. "Die hat selbst gesagt, dass 300 Euro für die jährliche Kontrolle unzumutbar sind." Nach Ansicht von Korb wären sogar 200 Euro noch zu viel. "Wie viel Obazdn muss denn a Wirt 'naustragen, um 200 Euro reinzubekommen? Mein Ziel wär: Es darf nicht mehr als 100 Euro im Jahr kosten, wenn überhaupt." Für den kleinen Wirt sei das sonst nicht mehr zu leisten."Wir sind stinksauer", lässt Korb im Namen der Gastronomie Dampf ab. "Ständig neue Regelungen, neue Kosten", verweist er auf die jüngste Abfall- und die Allergen-Verordnung, die in der Branche ebenfalls für Wirbel sorgen. Was das bayerische Gemüt aber im tiefsten Herzen trifft, ist natürlich das Verbot, den Obazdn "Obazda" zu nennen, wenn er nicht hochoffiziell kontrolliert wird. "Bei Schwarzwälder Schinken ist es ja in der Regel so, dass der Wirt ihn fertig kauft und dann weiterverkauft." Die Kontrollgebühren treffen nur den Hersteller, in diesem Fall die jeweilige Metzgerei. Denn Schwarzwälder Schinken ist ebenfalls eine geschützte Herkunftsbezeichnung.Die Crux beim Obazdn: Den stellen auch kleine Gastronomen, wie beispielsweise die Zoiglwirte, selbst her. Für die vorgeschriebene Teilnahme am Kontrollsystem sollen sie tief in die Tasche greifen. Der Gaststättenverband will das nicht hinnehmen. Ulrich Korb: "Wir sind deswegen auch schon mit dem Landwirtschaftsministerium im Gespräch."Für die städtische Lebensmittelüberwachung spielt der Käse-Name übrigens keine Rolle. Pressesprecher Norbert Schmieglitz: "Bei der Bezeichnung ,Obazda' geht es rein um Markenschutz. Bei unseren Kontrollen geht Hygiene vor." Zuständig für diesen Markenschutz ist nach EU-Vorgaben die jeweilige Landesbehörde, in diesem Fall das Deutsche Patent- und Markenamt. "Die EU kann also nichts dafür", betont Norbert Neugirg, bekannt als Kommandant der "Altneihauser Feierwehrkapelln". Er kennt sich aus, denn er 2013 hat gemeinsam mit den Neuhauser Zoiglwirten einen Kampf um den Schutz der Marke "Zoigl" durchgefochten - und verloren.Der Name des Oberpfälzer Kultgetränks sollte als geschützte geografische Angabe eingetragen werden (der NT berichtete). Doch im Gegensatz zur Schutzgemeinschaft "Obazda" sind die Neuhauser Kommunbrauer damit nicht durchgekommen. "Wir hatten ein Heer von Gegnern." Die Vertreter des Bayerischen Brauerbunds und von neun kleinen Brauereien seien damals vor dem Bundespatentgericht aufmarschiert, so Neugirg, mit einer ganzen Reihe von Rechtsanwälten. "Wir paar Hanseln mit einem Anwalt, den wir uns vom Munde abgespart haben, hatten da keine Chance." (Glosse)