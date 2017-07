Die Zeit der Vermessungsämter alter Art ist längst vorbei. Heute wird Satelliten- und Lasertechnik eingesetzt und mit Luftbildern gearbeitet. In einem neuen Bachelor-Studiengang der OTH Amberg-Weiden soll dies alles vermittelt werden

Studiengang "Geoinformatik und Landmanagement" Einzelheiten zum neuen Studiengang erläuterte Dr. Wolfgang Weber, zuständig für Hochschulentwicklung an der OTH Amberg-Weiden. Ziel des Studiums sei die Ausbildung von Ingenieuren für den Einsatz in der Geoinformatik, der Geomedientechnik und der Geodäsie/Vermessungstechnik. Vier große Themenblöcke werden gebildet: Grundlagen der Vermessungstechnik, Landmanagement, Geomedientechnik und Geoinformatik. Zum Studium gehören auch Fächer wie Wirtschaft und Recht und fachübergreifende Themen einschließlich Bürgerbeteiligungsverfahren.



Mit 30 bis 40 Studenten wird am Anfang gerechnet. "Noch müssen Studien- und Prüfungsordnung auf den Weg gebracht werden", bemerkt Weber. Dabei sollen die Kompetenzen beider Hochschulstandorte eingebracht werden. Deshalb könne auch noch nicht festgelegt werden, an welchen Standorten die Vorlesungen überwiegend stattfinden werden. Auch sei das Studium so breit angelegt, dass für Absolventen später auch Berufstätigkeiten außerhalb der Vermessungsverwaltung in Betracht kämen.



Den hohen Kräftebedarf bestätigt Frank Pöhlmann vom Verband Deutscher Vermessungsingenieure. Erworben wird der Abschluss "Bachelor of Engineering". (sbü)

Zwei Jahre lang liefen die Vorbereitungen einer Arbeitsgruppe, jetzt folgt das Zwischenergebnis: Ab dem Wintersemester 2018/2019 gibt es an der OTH Amberg-Weiden den Studiengang "Geoinformatik und Landmanagement". Ein Kabinettsbeschluss der Staatsregierung vom 4. April dieses Jahres in Amberg lieferte die Grundlage. Die Präsidentin der OTH Amberg-Weiden, Professor Andrea Klug, stellte das neue Studienangebot zusammen mit dem bayerischen Finanzstaatssekretär, Albert Füracker, am Donnerstag offiziell vor.Klug sprach von "einem Meilenstein in der Hochschulentwicklung" und einem "hochinnovativen und hochaktuellen neuen Studiengang". Mit ihm erhalte die OTH zusätzlich das dafür erforderliche "hochqualifizierte Personal", stellte Klug fest. Dem Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) in Weiden, Oliver Schrempel, dankte Klug für seine "fachliche Expertise bei der Umsetzung des Studienangebots".Für Füracker ist es ein "echtes Gemeinschaftswerk, an dem neben der Hochschule, der Vermessungsverwaltung und privaten Vermessungsingenieuren drei Ressorts der Staatsregierung beteiligt waren". Stets beteiligt gewesen sei auch Landtagsabgeordneter Tobias Reiß. Das "Geodreieck der Vermessungsverwaltung in der nördlichen Oberpfalz", bestehend aus den Standorten Weiden, Waldsassen und Windischeschenbach, werde durch einen Studiengang verstärkt, stellte Füracker fest. Und er nannte den Studiengang "eine perfekte Ergänzung der Behördenverlagerung mit 200 Arbeitsplätzen". Sechs bis sieben Absolventen bei steigender Tendenz könnten jedes Jahr allein in die Vermessungsverwaltung münden. Von "massiven Problemen, Stellen zu besetzen" sprach Ministerialdirigent Rainer Bauer vom Finanzministerium. "Google und Apple ziehen uns die Fachkräfte ab." Vor diesem Hintergrund sei der neue Studiengang "ein großer Gewinn".Bauer knüpfte die Verbindung zum Thema ländliche Entwicklung, Flurbereinigung und Dorferneuerung und damit zum Amt für ländliche Entwicklung in Tirschenreuth. Diese Behörde schlägt der Abgeordnete Reiß deshalb als weiteren innovativen Lernort der OTH vor. Insgesamt sieht Reiß im Studiengang "ein Paradebeispiel für die Heimatstrategie".