Immer mehr Roboter werden in der industriellen Produktion eingesetzt. Die berufliche Ausbildung muss sich darauf einstellen. Dank einer Spende kann sich die Europaberufsschule besser vorbereiten.

Kurz vor Schuljahresende ist es gelungen. Ein Roboter und eine große Roboterzelle stehen jetzt im Fachraum für Automatisierungstechnik der Europaberufsschule. Türen mussten versetzt werden und die Bundeswehr half mit einem Lastentransporter, denn die Anlage wiegt über zwei Tonnen. Sie hat einen Wert von rund 130 000 Euro. Das sein keine Selbstverständlichkeit für die Stadt Weiden als Sachaufwandträger. Doch aus den Haushaltsmitteln für die Berufsschule musste nur der kleinere Teil - Roboterkörper und seine Arme - finanziert werden.Die Roboterzelle, in der laut Berufsschullehrer Ferdinand Hagn "das Hirn der Anlage sitzt", spendete die Firma Baumann Automations-GmbH in Amberg. "Ausbildung zu fördern hat für unser Unternehmen höchste Priorität", sagte Baumann-Betriebsleiter Matthias Ströhl bei der feierlichen Übergabe. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Landrat Andreas Meier und Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht waren bei der Inbetriebnahme unter anderem dabei. Auch Vertreter mehrerer Betriebe kamen. Sie wollten sehen, auf welch hohem technischen Niveau die Ausbildung an der Weidener Europaberufsschule abläuft.Berufsschulleiter Josef Weilhammer lobte die Zusammenarbeit mit der Firma Baumann und dankte für die großzügige Spende. "Moderne berufliche Bildung ist keine Selbstverständlichkeit", betonte Weilhammer. Auch hätten jetzt in den Ferien die Lehrer sechs Wochen Zeit, den Unterricht mit dieser Anlage vorzubereiten. Schließlich müssten sie den Berufsschülern zeigen können, wie sie mit dieser Technik umgehen müssen. Dass sie dabei technische Unterstützung von der Ausbildungsabteilung des Spenderunternehmens bekommen, versicherte dessen Vertreter Lothar Mauel. Störungen könnten "per Fernwartung" beseitigt werden.Roboter und Roboterzelle kommen in den Ausbildungsberufen Elektroniker, Fachrichtung Automatisierung und Mechatroniker zum Einsatz. Die Schüler sollen lernen, die Bewegungen des Industrieroboters zu programmieren. Lob für den Spender kam auch vom Oberbürgermeister. "Nur, wer sich auf die neuen Technologien einstellt, hat Erfolg", sagte Seggewiß. Abgeordneter Rupprecht kommentierte die Spende: "Bildung ist nicht billig, aber keine Bildung wird noch teurer."