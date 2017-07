Hitzefrei gibt es vielleicht woanders. Nicht aber bei den Abschlussprüfungen der Handwerkskammer (HWK) in Weiden. Schließlich werden die ausgebildeten Fachkräfte in ihren Betrieben dringend benötigt. Noch bis Ende des Monats absolvieren insgesamt 206 Auszubildende in 13 Ausbildungsberufen die Sommerprüfung.

Bei der Kammer freut man sich, denn gegenüber dem Vorjahr gab es eine kleine Steigerung um fünf Personen. Prüfungsorte sind das Berufsbildungszentrum der HWK in Weiden und die Europaberufsschule sowie das St. Michaelswerk in Grafenwöhr. Die größten Gruppen bilden die Friseure mit 31, danach folgen die Bauberufe mit 26 und die Bäckereiverkäufer mit 21 Prüfungsteilnehmern. Begonnen haben die Zimmerer, zuletzt sind die Schreiner an der Reihe. Im Regelfall laufen die einzelnen Prüfungen über vier Tage, davon ein Theorietag und drei Prüfungstage mit einer praktischen Aufgabenstellung.Die Maler und Lackierer etwa müssen eine Koje für ein Ferienlager für Kinder gestalten. "Die Maße sind vorgegeben, aber über die farbliche Ausgestaltung muss jeder Kandidat selbst entscheiden", sagt Gesellenprüfungsbeisitzer Roland Schicker. Er führt die Aufsicht bei der praktischen Prüfung.Ausschließlich junge Männer treten an. Auch die Teilnehmerstatistik insgesamt zeigt, dass die Berufswahl nach wie vor stark vom Geschlecht abhängt. "Immerhin haben wir eine Zimmererin und einen männlichen Friseur", freut sich Katharina Schwarz von der Kreishandwerkerschaft Nordoberpfalz. Einen männlichen Bäckereifachverkäufer gebe es obendrein.