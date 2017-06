Unaufgeregt und entspannt ging die mit Spannung erwartete Hauptversammlung der BHS tabletop AG in gut zwei Stunden über die Bühne: Im Gegensatz zu Grammer (Familie Hastor) begrüßen Management, Mitarbeiter und Kunden den Einstieg der Münchener Serafin-Gruppe einhellig.

11 Cent Dividende

Von Aruba bis Zypern

Die neue Gesellschafter-Struktur ist eine wirklich sehr gute Lösung und trägt eindeutig zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens bei. Christian Strootmann, Vorstandsvorsitzender BHS tabletop AG

München. Bei der 113. Hauptversammlung des Traditionsunternehmens mit den Marken Bauscher Weiden, Schönwald und Tafelstern wertete Vorstandsvorsitzender Christian Strootmann die "sinnvoll genutzte Profitabilität" als "wichtigsten Baustein für die Zukunftsfähigkeit".Erneut gegen den Branchentrend wuchs 2016 der Umsatz des "Weltmarktführers und Hidden Champions" um 6 Prozent auf 121 Millionen Euro; das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg auf von 5,5 auf 5,7 Millionen Euro: weil sich BHS als "Komplettanbieter für den gedeckten Tisch" versteht - und sich damit von anderen deutschen Produzenten mit teilweise dramatisch schrumpfenden Umsätzen abhebt. Im März hatte die Münchener Serafin-Gruppe die Anteile der bisherigen Mehrheitsaktionäre Deutsche Bank, Münchner Rück und WMF übernommen. Den Kleinaktionären liegt ein Übernahmeangebot vor: Bar-Abfindung in Höhe von 14,70 Euro für jede Aktie (Kurs am 20. Juni: 14,85 Euro). Bei der Hauptversammlung im Hotel "Hilton Munich City" waren 94,62 Prozent der Stimmrechtsanteile präsent.Serafin mit inzwischen mindestens 93,13 Prozent der mehr als 3,4 Millionen Aktien fiel es deshalb leicht, eine Zustimmung von "99 Prozent" auf die deutlich geringere Dividende von 11 Cent zu erreichen. In den vergangenen drei Jahren bewegte sich die Dividende jeweils zwischen 40 und 44 Cent; Vorstand und Aufsichtsrat hatten für 2016 sogar eine Dividende von 46 Cent als "grundsätzlich angemessen" erachtet.Nur Thomas Walch von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) protestierte gegen diesen "Affront" für die Kleinaktionäre: Besonders vor dem Hintergrund, dass der avisierte aktienrechtliche "Squeeze Out" - bei mindestens 95 Prozent Anteilsmehrheit - den Erhalt der Verlustvorträge in Höhe von 2,4 Millionen Euro bedeute. Walch: "Somit könnte man den Kleinaktionären noch ordentlich was draufgeben.""Nüchtern betrachtet" führt - laut Strootmann - die von Serafin vorgeschlagene niedrigere Dividende von 11 Cent zu einer Stärkung der Eigenkapitalquote und zu einer Verbesserung der Liquidität. Damit gab Strootmann kund, dass er die Serafin-Offerte für durchaus akzeptabel hält: "Die BHS, ihre 1200 Mitarbeiter, aber auch Zulieferer, die Kunden, und die Region werden auch zukünftig durch einen Investor begleitet, der sich langfristig engagieren will und den strategischen Weg der BHS als richtig bewertet." Die Serafin-Gruppe - als international agierende, 150 Jahre alte Industrieholding mit bayerischen Wurzeln - sei die "logische Heimat für einen Weltmarktführer aus dem Norden Bayerns".Mit Blick auf die ersten Monate des Jahres 2017 geht Vorstandschef Strootmann von einem erneut positiven Geschäftsjahr aus: "Stabile Rahmenbedingungen vorausgesetzt." Denn die BHS tabletop AG sei gerade in den USA und in England stark engagiert, ebenso in der "Reise-nahen Industrie". Der CEO unterstrich die personelle Kontinuität mit gerade einmal fünf Vorstandsmitgliedern und 13 verschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern in 20 Jahren.Nach Investitionen von 5,2 Millionen Euro 2016 steht in diesem Jahr eine neue Glühbrand-Technologie in Schönwald für 4,5 Millionen Euro an.Die Exportquote kletterte auf 57,4 Prozent. Bauscher, Schönwald und Tafelstern finden sich in fast 120 Ländern von Aruba bis Zypern. In großen Kongress- und Eventhallen wie im neuen International Convention Center in Sydney sind diese Marken ebenso zu Hause wie in exotischen Privat-Ressorts auf Fregate Island oder auf den Seychellen, in Tophotels in Cancun (Mexiko) oder im spektakulären "St. Regis" in Kairo.