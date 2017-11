"Ist das neue Bauvertragsrecht eine Katastrophe für Malerbetriebe?" Diese Frage beschäftigt die Maler- und Lackiererinnung am meisten. Dafür kamen sogar die Innungen aus Amberg und Schwandorf zum Vortrag.

Im Mittelpunkt ihrer Herbstversammlung stand das neue Bauvertragsrecht, das zum 1. Januar 2018 in Kraft treten wird. Obermeister Engelbert Schicker lud dazu als Experten den Rechtsanwalt Martin Gottsmann vom Landesinnungsverband ein. Weil das Thema für alle Innungsbetriebe große Bedeutung hat, waren auch die Innungen aus Schwandorf und Amberg dabei. Gottsmann stellte die zentrale Frage: "Ist das neue Bauvertragsrecht eine Katastrophe für Malerbetriebe?" Nach dem Vortrag beschwichtigte Schicker: "Für die meisten von uns dürfte das neue Baurecht keine großen Probleme bringen." Dennoch sieht er deutlich mehr bürokratische Arbeit auf die Betriebe zukommen. Sie sind hauptsächlich bedingt durch Änderungen der Vorschriften über die Abnahme von Bauleistungen durch den Kunden und über nachträgliche Veränderungen der vereinbarten Bauleistung. Gottsmann erläuterte dies am Abend anhand von Merkblättern. "Ohne Abnahme keine Bezahlung", lautet ein Grundsatz im neuen Gesetz. Auch hat vor Vertragsschluss der Bauunternehmer dem Verbraucher eine ausführliche Baubeschreibung zu überreichen. Ein mündlicher Vertrag "per Handschlag" genügt nicht. Bei Streitigkeiten über die Vertragserfüllung soll es zu einer "gemeinsamen Begehung mit Zustandsfeststellung und Protokoll" kommen. Insgesamt gesehen, will der Gesetzgeber mit den Neuregelungen die Stellung des Auftraggebers stärken. Der Obermeister berichtete von neun Verträgen bei der Maler- und acht bei der Fachwerkerausbildung im Innungsgebiet: "Wir konnten die Lehrlingszahlen weitgehend halten." Allerdings habe es bei den Fahrzeuglackierern einen Rückgang von sieben auf vier gegeben. Schicker wies darauf hin, dass das Logo der Maler- und Lackiererinnung ausschließlich Innungsbetriebe verwenden dürfen.