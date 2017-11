Ein Auftritt in den sozialen Netzwerken gehört für die meisten Unternehmen längst zur Selbstverständlichkeit. Erstmals haben Berufsschüler der Europaberufsschule Weiden eine Ausbildung zum Social-Media-Manager beendet. "Für uns war es eine Premiere und wir wussten zu Beginn nicht, ob sie gelingt", berichtete stellvertretender Schulleiter Thomas Neumann. Nur in München und in Nürnberg gebe es ähnliche Versuche.

Nach rund zehn Monaten Unterrichtszeit bekamen elf erfolgreiche Absolventen in Weiden das Abschlusszertifikat. Bester Teilnehmer war Martin Ernsberger mit der Note 1,3. "Diese Ausbildung ist gewinnbringend für Ihr Unternehmen und auch für Sie persönlich", sagte Neumann. Erfolgreiches Unternehmensmarketing schließe den Auftritt in den Sozialen Medien zwingend mit ein. Dies habe die Europaberufsschule längst erkannt und deswegen diese ausbildungsbegleitende Fortbildung eingerichtet. Partner der Schule war dabei die IHK-Akademie in Ostbayern. IHK-Bereichsleiter Robert Wiedemann stellte fest: "Im Unterrichtskonzept ist sehr viel Praxisbezug". So seien zum Beispiel auch die wichtigsten Strategien wie das "Influencer Marketing" - also die Werbung über bekannte Meinungsmacher - in diesem Konzept enthalten, erläutert Social-Media-Marketing-Manager Stefan Nörl. Er hatte zuletzt federführend Unterricht in der Fortbildung erteilt. Evelyn Gabriel von der IHK-Akademie hatte Unterricht und Prüfung organisiert.Der Unterricht startete im Februar in den Berufsschule. Eigentlich sollte er im Anschluss an den Unterricht stattfinden. Doch in Anbetracht der verschiedenen Ausbildungsberufe der Teilnehmer war die Koordination zu kompliziert. So verlegten die Organisatoren den Unterricht in die Abendstunden in die IHK-Akademie. Weil sich dieses Modell bewährt hat, startete bereits am 23. Oktober ein weiterer Lehrgang. Die Absolventen der Ausbildung können in weiteren Lehrgängen den IHK-Abschluss E-Commerce-Merchant erwerben.