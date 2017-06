Immer mehr Dienstleister in Weiden

entwickelt sich noch stärker zum Dienstleistungszentrum. Den neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge waren im September 2016 rund vier von fünf Arbeitnehmern im Dienstleistungssektor beschäftigt.

(sbü) Während im Vergleich zum Vorjahr in Industrie, Handwerk und Baugewerbe stagnierende oder sogar leicht sinkende Beschäftigungszahlen notiert wurden, gab es im Dienstleistungsbereich 450 zusätzliche Arbeitsplätze. Von den insgesamt 27 400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Weiden (plus 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr) arbeiteten 21 700 (79,3 Prozent) in Dienstleistungsbetrieben.Beschäftigungswachstum findet derzeit also nur im Dienstleistungsbereich statt. Weiden hat damit seinen seit Jahrzehnten bestehenden Charakter als Dienstleistungszentrum weiter ausgebaut. Wie stark diese Prägung ist, zeigt der Vergleich mit der Stadt Amberg. Dort arbeiten gerade einmal 57,3 Prozent aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor. In der Stadt Schwandorf sind es 55,4 Prozent, im Landkreis Neustadt/WN sogar nur 48,9 Prozent.Stadt und Landkreis ergänzen sich also. Arbeitsplätze in der Produktion entstehen im Umland, in der Stadt siedeln sich die Dienstleister an. Sicher wird die Entwicklung auch dadurch beeinflusst, dass größere ansiedlungswillige Betriebe in Weiden auf das geplante Industriegebiet West IV warten müssen. Weiden gehört mit seinem hohen Dienstleistungsanteil zu den prozentual größten Dienstleistungszentren in ganz Bayern. Auch Hof und Bayreuth stehen mit 78,6 und 76,9 Prozent Dienstleistungsanteil in dieser Gruppe. Eine Ausnahme bildet Würzburg mit sogar 86,1 Prozent.Absoluter Spitzenreiter im Stadtgebiet Weiden unter den Wirtschaftsgruppen des Dienstleistungsbereichs ist der Handel einschließlich Kfz-Gewerbe mit 7000 Arbeitsplätzen. Es folgen das Gesundheitswesen mit 3100 Arbeitsplätzen und die Gruppe "Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen" mit 1900 Arbeitsplätzen. 1100 Arbeitsplätze fallen in die Kategorie Arbeitnehmerüberlassung. Sie wuchs um 36.Schritt für Schritt verändert sich zudem die Altersstruktur der Beschäftigten in Weiden. Während die Jahrgänge unter 25 Jahren binnen Jahresfrist um 114 Beschäftigte zurückgingen, gab es bei den 55- bis 65-Jährigen ein Plus von 249. Immerhin blieb die Zahl der Auszubildenden mit 1200 konstant. Dass es bei den Akademikern zu einer Zunahme um 123 auf 2125 kam, dürfte auf die Absolventen der OTH Amberg-Weiden zurückzuführen sein. Allmählich wächst auch wieder der Anteil der Vollzeitbeschäftigten und zwar von 68,4 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 69,1 Prozent.

Städtevergleich Amberg - Weiden

Weiden . (sbü) Zwei Städte, fast identische Einwohnerzahlen, doch große Unterschiede in den Wirtschaftszweigen und den Beschäftigungsstrukturen in Amberg und Weiden. Das beginnt gleich bei Industrie und Handwerk. Mit 4100 Beschäftigten in Industrie und Handwerk weist Weiden nicht einmal die Hälfte der Arbeitnehmerzahl dieser Wirtschaftsgruppen von Amberg (10 100) auf. 9100 Beschäftigte sind es in Amberg allein in der Metall-, Elektro-, und Stahlindustrie. In Weiden zählt diese Gruppe knapp 1300 Beschäftigte.Umgekehrt ist es im Handel. Hier hat Weiden mit 7000 Beschäftigten mehr als doppelt so viele wie Amberg mit 3400. Der Vergleich zeigt: Weiden ist ein ausgeprägtes Dienstleistungs-, und vor allem ein Handelszentrum, Amberg dagegen Industriestadt. Aber es ist nicht nur der Handel, der die Unterschiede zwischen der Max-Reger-Stadt und der Vils-Stadt im Dienstleistungsbereich begründet. Längst haben sich in Weiden viele selbstständige Dienstleister im Immobilien-, Wissenschafts- und technischen Bereich angesiedelt. Mit 1900 Beschäftigten sind es deutlich mehr als in Amberg mit knapp 1100. Verkehr und Lagerwesen, also Logistik, zählt in Weiden 1400 Arbeitnehmer, in Amberg gerade einmal knapp 400. Im Bereich öffentliche Verwaltung/Verteidigung/Sozialversicherung und externe Organisationen hat Amberg allerdings mit 1800 Beschäftigten gegenüber 1400 in Weiden die Nase vorn. Wenig Unterschiede gibt es im Gesundheitswesen und bei den Heimen.