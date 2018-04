Die Sanierung des "Juwels" geht gut voran. Der Förderverein hält es für möglich, dass die Sanierung der Sebastiankirche bis Oktober abgeschlossen sein wird.

"Rettet St. Sebastian: Das ist uns gelungen", unterstrich Theo Spieß am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins "Rettet St. Sebastian" im Handwerkerhaus. Der Schatzmeister betonte den unbedingten Erhaltungswert dieser "Kostbarkeit." Architekt Walter Bauer sprach von einem "Juwel".Der Förderverein, der sich für die Erhaltung der ältesten Kirche Weidens einsetzt, zählt 161 Mitglieder. Im Herbst 2017 hätten die Sanierungsarbeiten an der "Handwerkerkirche" begonnen, sagte Vorsitzender Karl Arnold. Besonders großzügige Spendenbereitschaft habe der Parksteiner Unternehmer Walter Winkler bewiesen.Die Benefizveranstaltungen seien allesamt gut besucht gewesen, sagte Arnold. Insbesondere verwies er auf das ausverkaufte Konzert mit "Singing Witt" und den Hofer Symphonikern in der Max-Reger-Halle. Er erklärte, dass es auch nach Abschluss der Renovierungsarbeiten, mit denen im September oder Oktober zu rechnen sei, Benefizveranstaltungen geben werde. "Ich hätte gerne das Heeresmusikkorps verpflichtet."Derzeit sei das Dach der Kirche abgedeckt und durch ein Notdach ersetzt, erklärte Architekt Bauer. In den kommenden Tagen würden die Traufen erneuert und ein Stahlkorsett zur Stützung eingerichtet. Ferner werde der Turm für Verputz-Arbeiten eingerüstet. Was den Ablauf erschwere, sei die Tatsache, dass der Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege nur alle vier Wochen vor Ort sei.Die Kosten hielten sich unter der Kostenschätzung. Für die drei Glocken aus der Zeit um 1600 werde noch ein Schwingungsgutachten erstellt, weil sie so eingestellt sein müssten, dass ihre Eigenfrequenz den Turm nicht ins Schwanken versetze. Der Außenputz - "wir haben sieben Schichten ausgemacht" - werde wegen vorhandener Risse beseitigt, dann Farbe aufgetragen. "Von hellgrün bis dunkelrot ist alles drin."Architekt Bauer habe festgestellt, dass das Deckengewölbe von St. Sebastian ursprünglich, wie im Jahr 1480 üblich, eine romanische Flachdecke gewesen sei und erst während der Barockzeit ihr heutiges Aussehen erhalten habe.Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Karl Arnold, Stellvertreter Falk Knies, Schatzmeister Theo Spies, Schriftführer Josef Karl, Beisitzer Hans Kaltenecker, Wolfgang Lindner, Hubert Neubauer, Egid Mühlbauer und Werner Wilzek. Revisoren Dr. Manfred Hausel und Dr. Helmut Kriesche.