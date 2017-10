Jeder Schüler hat Stärken

Seit Jahren werden allgemeinbildende Schulen zu Inklusionsschulen umgewandelt. "Niemand darf verloren gehen", sagen die Bildungspolitiker. Das gilt jetzt auch für die Europaberufsschule.

Gesellschaftliche Probleme

Lehrer in Freizeit tätig

An der Europaberufsschule in Weiden gibt es erneut eine wichtige Veränderung. Ab sofort darf sie sich laut Urkunde des bayrischen Kultusministers "Schule mit dem Profil Inklusion" nennen. In der Oberpfalz trägt außer der Europaberufsschule nur noch die Staatliche Berufsschule Regensburger Land diesen Titel. Vorangegangen war eine rund zehnjährige Vorbereitung, einschließlich der vierjährigen Modellphase. Dabei wurde unter anderem ein Team gebildet, das mit speziellen Fortbildungsmaßnahmen auf die Unterrichtung von Inklusions-Klassen vorbereitet wurde. Zum Team gehören neben Sonderpädagogen eine Schulärztin, Schulpsychologen, Schulseelsorger und andere speziell auf die Unterrichtung von Schülern mit besonderem Förderbedarf ausgerichtete Spezialisten.In einer Informationsveranstaltung an der Europaberufsschule wurde jetzt das neue Unterrichtsverfahren vorgestellt. Es basiert laut Berufsschulleiter Josef Weilhammer auf der Erkenntnis: "Jeder Schüler hat seine individuellen Stärken." Diese gelte es im Rahmen der Sonderpädagogik zu erkennen und zu fördern. Sie sei auch imstande ein Netz aufzubauen, um gesellschaftliche Probleme aufzufangen. Die Modellversuche betrafen die Klassen Schreiner, Zimmerer und Friseure. Angestrebt wird, dass mehr Jugendliche einen Berufsabschluss erwerben und ihre Arbeitsmarktchancen verbessern.Weilhammer betonte auch, dass seine Schule seit Jahren mit sehr heterogenen Klassen schon viel Erfahrung hätte. Dies gelte vor allem hinsichtlich unterschiedlichster Altersgruppen, von Bildungsabschlüssen oder nationalen und kulturellen Hintergründen. Inklusionsklassen, in denen Schüler mit und ohne sozialpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden, kämen jetzt dazu. Das Unterrichtsprogramm werde weiterhin wissenschaftlich begleitet durch Universitäts-Professor Roland Stein, einer der wenigen Lehrstuhlinhaber in Bayern für Sozialpädagogik.Er betonte, dass die Vorbereitung auf den Inklusionsunterricht bei der Beschulung der Asylklassen sehr hilfreich gewesen sei. In der Vorbereitungsphase hätten die beteiligte Berufsschule zur Sonderpädagogischen Förderung in Grafenwöhr und die Europaberufsschule viel voneinander lernen können. Viel Lob hatte Weilhammer für seine Lehrkräfte: "Die kümmern sich sogar in ihrer Freizeit um die Schüler."Als Vertreter des Sachaufwandsträgers stellte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß fest, dass in Weiden noch immer 15 Prozent der unter 20-Jährigen in den Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften ohne Hauptschulabschluss sind. Dies könne nur die Berufsschule auffangen. Seggewiß kündigte an, dass die Stadt außer der Realschule auch eine Teilsanierung und Erneuerung der Europaberufsschule am Stockerhut plane. "Dies will ich als Botschaft an die besonders engagierten Lehrkräfte der Europaberufsschule verstehen."