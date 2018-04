Verkaufsoffener Sonntag: Der Jubilatemarkt unter dem Motto "Rein in den Frühling" macht's möglich. Eine Vielzahl von Händlern lädt dazu am Sonntag, 22. April, in die Innenstadt ein. Bei den Ständen zwischen Unterer Markt und Macerata-Platz gibt es ab 10.30 Uhr jede Menge zu entdecken. Zudem öffnen die Geschäfte im gesamten Stadtgebiet von 13 bis 18 Uhr.

Ein Bühnenprogramm hat das Stadtmarketing Weiden auch auf die Beine gestellt. So tritt um 13 Uhr die Gesangsgruppe "Kalinka" auf, um 13.30 Uhr folgen Flamenco, Boogie und Salsa mit der Tanzschule Vezard. OB Kurt Seggewiß, Andrea Schild-Janker (Stadtmarketing) und Türmer Christian Stahl eröffnen den Markt um 14 Uhr. Im Anschluss zeigt die Tanzgruppe "VITAmINKA" ihr Können. Eine Modenschau beginnt um 14.30 Uhr, die Zaubershow um 15 Uhr und der Bayerische Volkstanz der "Altbairischen" um 15.30 Uhr. Den Bühnenreigen schließt um 16 Uhr ein Fitness-Auftritt. Zudem lockt das Genussmobil einer Molkerei mit seinen Leckereien. Zusätzliche Parkmöglichkeiten bieten Schulhof und Parkplätze der Realschule (befahrbar über Weigelstraße), das Elly-Heuss-Gymnasium, das Finanzamt und die Agentur für Arbeit.