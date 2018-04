Sommer im April. Und die Weidener Geschäfte haben geöffnet. Tausende von Besuchern kommen zum Jubilatemarkt. "Die Stadt ist voll", jubiliert Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und mit ihm der Einzelhandel, der mit Rabatten und Sonderaktionen aufwartet.

Dreh- und Angelpunkt ist wieder die Weidener Innenstadt. Vom Issy-les-Moulineaux-Platz bis hinaus zum Finanzamt am Gustav- von-Schlör-Platz haben die Fieranten ihre Stände aufgebaut. Sie dürfen schon am Vormittag verkaufen. Viele schwärmen von der hohen Besucher-Frequenz. Sonnenhüte rücken auf Platz eins. Und die Accessoires für Dirndln und Lederhosen gehen angesichts des am Freitag beginnenden Frühlingsfests weg wie die kalten Fischsemmeln von nebenan, meint Xaver Schmid von Trachten Schmid (Regenstauf). Glücklich sind die Betreiber der Cafés und Eisdielen. Dort gibt es viel zu tun, um die langen Warteschlangen abzuarbeiten.Aber nicht alle "Standler" sind zufrieden. Es ist mit 26 Grad einfach zu heiß für Fleisch- und Wurstwaren, Gewürze, Tees und Kräutermischungen, warme Socken, dunkle T-Shirts, Münzen, Plüschtiere, die Bunzlauer Keramik aus Schlesien, für Fensterputzer und teure Staubsauger, aber vor allem für die "schweren, kalorienreichen Süßigkeiten"."Wir haben noch alle unsere Probleme mit der Bikini-Figur", meint Andrea Schild-Janker, als sie mit Türmer Christian Stahl und Oberbürgermeister Kurt Seggewiß den Jubilatemarkt eröffnet. Doch es gibt auch Ausnahmen: Die Models bei der Modenschau beispielsweise.Heiß begehrt sind nicht nur die Plätze vor der großen Bühne am Alten Rathaus, auf der Jankers Stadtmarketingverein eine Attraktion nach der anderen startet. Die Besucher steuern die Geschäfte an, besonders die klimatisierten. Klaus Neumeier, Geschäftsführer des Bekleidungshauses Wöhrl am Unteren Markt, ist zufrieden. "Die Kunden sind da." Positiv mache sich bemerkbar, dass im Gegensatz zum vergangenen Jahr es zum Jubilatemarkt "keinen Konkurrenzmarkt in Amberg" gebe. "Diese Verständigung war sehr klug."