Der komplizierte Weg bis zur Zwangsversteigerung Oft gehen Jahre ins Land, bis der Bank der "Geduldsfaden" reißt und die sie Versteigerung beantragt. "Das ist wirklich die absolute Ausnahme", betont Martin Schön, bei der Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß zuständig für das Mahn- und Vollstreckung. Unserer Zeitung erläutert er das aufwendige Verfahren.



1. Bei einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs für einen Immobilienkredit müssen mindestens 2,5 Prozent der ursprünglichen Darlehenssumme im Verzug sein. Außerdem muss dem Kreditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des Rückstands gesetzt werden. "Aber meist wird im Gespräch eine Lösung erzielt, sei es eine Stundung oder Verringerung der Raten", erklärt Schön. Wenn jedoch "keinerlei Rückmeldung" auf die zunächst freundlichen Schreiben und die Gesprächsangebote erfolgt, kommt es zur Androhung der Kündigung und falls auch darauf nicht reagiert wird: "zum Ausspruch der Kündigung".



2. Dann erfolgt die gerichtliche Titulierung bzw. wenn schon eine Grundschuld besteht - mit halbjährlicher Frist - die Kündigung sowie Zustellung der Grundschuld. Erst danach kann Antrag auf Anordnung der Zwangsversteigerung gestellt werden. Damit einhergehend erfolgt durch den Rechtspfleger des Amtsgerichts die Beschlagnahme der Immobilie. Wesentliche Bestandteile und Zubehör dürfen nicht mehr veräußert werden. Noch bis zum Tag der Versteigerung besteht die Option zum freihändigen Verkauf.



3. Sollte es dazu nicht kommen, beauftragt das Amtsgericht einen Sachverständigen zur Ermittlung des Verkehrswerts. Die Bewertung kann bis zu einem Jahr dauern. Der Gläubiger muss für die Kosten des Gutachtens und des gerichtlichen Verfahrens in Vorleistung gehen. Sobald das Gutachten vorliegt, erfolgt eine Anhörung durch das Amtsgericht. Alle Beteiligten können innerhalb einer dreiwöchigen Frist Einwendungen erheben. Danach erlässt das Amtsgericht den "Wert-Festsetzungsbeschluss". Erst jetzt kann ein Versteigerungstermin bestimmt werden. Zwischen der Veröffentlichung und dem Termin müssen mindestens sechs Wochen liegen.



4. Bei der Zwangsversteigerung ist der Gläubiger "Herr des Verfahrens". Er kann selbst dann, wenn 7/10 des Verkehrswerts erreicht werden, einen zweiten Termin beantragen und verhindern, dass die Immobilie verramscht wird. Der Ersteigerer muss auf Antrag eine zehnprozentige Sicherheitsleistung auf den Tisch legen: In der Regel eine Bankbürgschaft, Bargeld wird nicht akzeptiert.



"Wer unverschuldet in Notlage gerät, sucht immer das Gespräch mit uns", bekräftigt Vorstandsvorsitzender Karl Völkl. Bei der Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß mit über 400 Millionen Euro Bilanzsumme kommt es nur alle ein bis zwei Jahre zu einer Zwangsversteigerung. (cf)

Die Zeiten der Schnäppchen bei Zwangsversteigerungen von Immobilien gehören der Vergangenheit an. Wenn der symbolische "Hammer" fällt, liegen die Gebote häufig sogar über dem geschätzten Verkehrswert. Die Nachfrage ist so stark, dass selbst Objekte, die noch vor wenigen Jahren als unverkäuflich galten, einen Abnehmer finden.

Preise deutlich gestiegen

Wenige Angebote

Weiden/Amberg. "Objekte, die wir gar nicht an den Mann bringen, gibt es nicht mehr", sagt Paul Dumler, der für Zwangsversteigerungen zuständige Rechtspfleger beim Amtsgericht Weiden. Der deutschlandweite Trend schlägt auch in der Region voll durch. "Eklatant und abrupt" brach im Raum Weiden - noch stärker als in Amberg-Sulzbach - die Zahl der Anträge auf Zwangsversteigerung von 2014 mit 227 Fällen auf lediglich noch 82 im Jahre 2015 ein: Weil viele Immobilien aufgrund der blendenden Marktsituation "freihändig" verkauft werden, bevor sie von Amtswegen zur Vollstreckung kommen."Selbst Objekte mit schlechterer Lage und Qualität werden nachgefragt", beobachtet Rechtspfleger Dumler. Die Zeit der Billigpreise sei vorbei. Wurden bis vor wenigen Jahren im Schnitt noch 50 bis 70 Prozent des Verkehrswerts erzielt, seien es heute 70 bis 100 Prozent. "Und es ist kein Einzelfall, dass der Verkehrswert sogar überschritten wird." In den vergangenen Jahren sei auch der durchschnittliche Versteigerungspreis "deutlich gestiegen". Der Rückgang der Anträge auf Zwangsversteigerung seit 2014 würde noch drastischer ausfallen, wenn nicht die sogenannten "Teilungs-Versteigerungen" erheblich zunehmen würden. Sie betreffen Erbengemeinschaften und Ehe-Scheidungen. Rechtspfleger Dumler schätzt ihren Anteil im Bezirk des Amtsgerichts Weiden auf inzwischen 20 Prozent.Die Zahlen des Amtsgerichts Weiden für Anträge auf Zwangsversteigerung: 2010: 243; 2011: 286; 2012: 214; 2013: 174; 2014: 227; 2015: 82; 2016: 116. Für 2017 erwartet Dumler ein "ähnliches Niveau" wie im Vorjahr. Der Direktor des Amtsgerichts Amberg, Ludwig Stich, teilte uns folgende Zahlen mit: 2010: 156; 2011: 160; 2012: 154; 2013: 137; 2014: 98; 2015: 99; 2016: 94. Auch hier kam es zu einem deutlichen Rückgang der Anträge auf Zwangsversteigerung. Bis 31. Juli 2017 gingen beim Amtsgericht Amberg 76 Anträge ein.Ende Juli standen in Weiden-Neustadt/WN-Tirschenreuth nur fünf Objekte zur Versteigerung an, etwa eine Eigentumswohnung (Baujahr 1969, 57 Quadratmeter) für 39 000 Euro, ein "modernisierungsbedürftiges" Zweifamilienhaus (1966, 212 Quadratmeter) für 205 000 Euro und eine Doppelhaus-Hälfte (2006, 135 Quadratmeter) zum geschätzten Verkehrswert von 202 000 Euro. Im Bereich AM-AS kommen sechs Objekte unter den "Hammer", der Schwerpunkt liegt dabei in Königstein, etwa eine "Landwirtschaftsfläche" (17 182 Quadratmeter) zu 16 600 Euro und ein "Kleeacker" (5772 Quadratmeter) zu 13 900 Euro.In Schwandorf sollten fünf Objekte zur Versteigerung kommen, darunter ein Reiterhof (2008) mit 3871 Grund- und 310 Quadratmeter Wohnfläche.