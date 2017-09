Mag draußen auch noch so die Sonne scheinen, die Tage werden trotzdem immer kürzer. Um nicht im Dunkeln zu sitzen, sollten Autofahrer ihr Licht überprüfen lassen. Kostenlos möglich ist dies beim alljährlichen Lichttest der Meisterbetriebe der Kfz-Innung. Die Aktion, die im Autohaus Stegmann anlief, dauert den ganzen Oktober über an.

"Vor allem in der dunklen Jahreszeit sind intakte, ordnungsgemäß strahlende Scheinwerfer und Heckleuchten lebensrettend", betont Geschäftsführer Stefan Brandl von der Kfz-Innung. Aus diesem Grund werden nun schon seit 61 Jahren kostenlose Lichttests bei der Aktion angeboten. Im Bereich der Kfz-Innung Oberpfalz und Kreis Kelheim sind das mehr als 200 Werkstätten. Dabei überprüfen Mechaniker, ob Leuchtmittel funktionieren und Lichter korrekt eingestellt sind.Wie wichtig eine regelmäßige Kontrolle ist, zeigt die hohe Anzahl an Beanstandungen, die im vergangenen Jahr an den Lichtern der Autos festgestellt wurde. Wie Geschäftsführer Berthold Raab vom Autohaus Stegmann erklärt, zeigten sich im Lichttest 2016 an rund einem Drittel der Autos erhebliche Mängel.Gerade bei der aktuellen Verkehrsdichte ist es daher umso wichtiger, den Wagen überprüfen zu lassen. Neben Autos kann man seit 2006 auch Nutzfahrzeuge kontrollieren lassen. Die Überprüfung dauert in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten.Kleinere Mängel werden sofort und unentgeltlich behoben. Sollten jedoch größere Schäden festgestellt werden, so dass beispielsweise Ersatzteile gebraucht werden oder umfangreichere Einstellarbeiten vonnöten sind, werden diese dem Aufwand entsprechend verrechnet.