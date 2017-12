Zur Standort-Schließung des Polytec-Konzerns in Weiden:

Wenn Standorte geschlossen werden wegen Gewinn-Maximierung, ist die Wirtschaft nicht mehr für den Menschen da, sie wird zum Selbstzweck und wendet sich gegen die Menschen. Ich sehe hier eine Grundgesetz-Verletzung. Wenn Menschen wie Ware gehandelt werden (Stichwort: Leiharbeit oder "Humankapital"), wird die Würde des Menschen verletzt. Diesen "Raubtier-Kapitalismus" im Zaum zu halten, war in unserer Gesellschaft einmal die Aufgabe der SPD. Die wirklich Asozialen in diesem Land sind nicht gescheiterte Menschen, die auf der Straße leben, sondern Leute in Anzügen, die ihre Gier nicht in den Griff bekommen.Anton Plail, 92507 Nabburg