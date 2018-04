Margareta Gleede staunt, als sie sich im Spiegel betrachtet. Nie hätte sie gedacht, eine weiße Hose tragen zu können. Doch die richtige Kombination zaubert ihr ein Lächeln auf die Lippen.

Witt Weiden hatte zum großen"Sintre"-Umstyling eingeladen. "Sintre" heißt der Beauty- und Lifestyle Blog des Modeunternehmens mit der Zielgruppe 50+. Zwei Kandidatinnen hatten wieder die Möglichkeit, ein ganz persönliches Umstyling mit anschließendem Fotoshooting zu gewinnen. Neben Margareta Gleede durfte sich Angela Hoffmann, beide aus Weiden, in die erfahrenen Hände der Stylisten begeben. Beide Frauen hatten sich bislang wenig zugetraut, wenn es um Farbe ging und bevorzugten meistens gedecktere Töne.Nachdem sich die Kandidatinnen beworben haben und ausgewählt wurden, wartete nun das Verwöhn-Programm mit Haaren, Make-up sowie typgerechter Outfit-Beratung auf die Frauen. Gleich am Morgen ging es zu Steven Jantulik, Friseur und Redaktionsmitglied von "Sintre", der das Haar- und Make-up-Styling der Kandidatinnen betreute. Danach ging es weiter zum professionellen Shooting bei Witt Weiden mit Fotografin Stefanie Roth.Dieses Jahr standen große Kleidergrößen im Mittelpunkt des Umstylings. Chefredakteurin und Abteilungsleiterin des Kreativmanagements, Franziska Hofmann, zeigte den Frauen, dass Mode weder eine bestimmte Kleidergröße voraussetzt, noch ab einem Alter von 50 Jahren aufhört. Franziskas besonderes Augenmerk liegt darauf, die Frauen professionell zu beraten, ihre Vorzüge hervorzuheben und vermeintliche Problemzonen auszublenden, indem sie mit Figurschmeichlern arbeitet.Das Styling wird speziell auf den Stiltyp zugeschnitten, sodass die Persönlichkeit der Frauen unterstrichen wird und der Look am Ende perfekt zu ihnen passt.Zum krönenden Abschluss durften die beiden Weidenerinnen mit kleinen Tränchen in den Augen ihr Lieblingsoutfit und ein strahlendes Lächeln mit nach Hause nehmen.