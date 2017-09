Es fehlt Geld im Topf der Maria-Seltmann-Stiftung. Knapp 1,5 Millionen Euro. Das jedenfalls behauptet Stiftungsvorstand Ludwig Zitzmann und bittet seinen Vorvorgänger an der Spitze der Stiftung, Joachim Strehl, zu einem Treffen - vor Gericht.

Grundstock geplündert

Entlastet und verjährt

Paukenschlag im März 2016: Die Maria-Seltmann-Stiftung erklärt, es gibt erst mal keine Ausschüttungen mehr, es fehle Geld, bis zu 1,5 Millionen Euro, Wirtschaftsprüfer arbeiten die Buchhaltung auf, und Ex-Vorstand Joachim Strehl wird nachträglich die Entlastung verweigert. Am Donnerstag folgte die öffentliche Fortsetzung des Zoffs vor der 1. Zivilkammer am Landgericht.Richter Viktor Mihl eröffnet die Güteverhandlung zwischen Seltmann-Stiftung und Strehl. Eine Einigung auf Schadenersatz (Strehls Vertreter bietet über 100 000 Euro, die Stiftung fordert 700 000 Euro) gibt es auch eineinhalb Jahre nach Streitbeginn nicht, dafür viele offene Fragen. Die meisten stellt Richter Mihl, "weil ich es einfach nicht verstehe". 2009 bis 2014 war Strehl Stiftungsvorstand. "Und zwischen 2009 und 2013 hat er dabei irgendetwas nicht richtig gemacht", sagt Mihl. "Irgendetwas" definieren die Vertreter der Seltmann-Stiftung so: Die Buchführung habe gegen handelsrechtliche Vorschriften verstoßen, was dazu geführt habe, dass sich der Vermögensgrundstock der Stiftung, der unbedingt zu erhalten ist, verringert hat. Um knapp 1,5 Millionen Euro. Oder gut 1,1 Millionen Euro. Oder um 800 000 Euro. Im Verlauf der Verhandlung variieren die Forderungen.Das Problem bringt Richter Mihl wie folgt auf den Punkt: Einem Handelsrecht unterliege ein Stiftungsvorstand nicht. "Die Stiftung ist doch kein Kaufmann. Eine Zettelwirtschaft mit Ein- und Ausgaben reicht auch." Der Knackpunkt liege anderswo: "Es wurden Erträge ausgewiesen, die nicht verdient wurden, und damit wurden mildtätige Zwecke bedient." Für den Wirtschaftslaien heißt das: Die Stiftung hat Geld ausgegeben, das sie nicht hatte. Die Folge: Es ging dem Grundstockvermögen (knapp 11 Millionen Euro aus 9600 Inhaberstammaktien, vier Grundstücken und festverzinslichen Wertpapieren) der Stiftung an den Kragen. Es wurde geschmälert. Um wie viel, bleibt unklar. "Das kann ich nicht ausrechnen. Das müsste ein unabhängiger Sachverständiger tun. Und das wird wiederum kosten." Echtes Geld. Bis zu 50 000 Euro, schätzt Mihl.Vier Buchungen stehen vor allem im Feuer. Anhand einer erläutert Strehl selbst sein Vorgehen. So habe er für 152 000 Euro Wertpapiere der Bank Austria gekauft, diese aber mit "Nennwert" von 400 000 Euro gebucht, weil das vermutlich der Wert ist, zu dem sie irgendwann mal wieder verkauft werden. Daraus ergebe sich ein "außerordentlicher Ertrag" von 248 000 Euro. Dieses Geld, das es nicht gibt, sei an Bedürftige verteilt worden, kritisiert der Richter."Das ist schwer erklärungsbedürftig. Man könnte auch kreative Buchführung dazu sagen", findet der Vorsitzende der 1. Zivilkammer und fragt den Diplom-Verwaltungswirt sowie ehemaligen Wirtschaftsförderer und Pressesprecher der Stadt Weiden: "Worauf stützen Sie Ihre mutige Ansicht, das so buchen zu können?"Strehl erklärt, der Stiftungsrat um den ehemaligen Oberbürgermeister Hans Schröpf, um Unternehmerin Maria Seltmann und Wirtschaftsprüfer Erhard Apelt habe das so beschlossen. Bestätigen können die drei diese Aussage nicht: Sie sind verstorben. Zudem verweist Strehl auf Sachkonten, Belege, Saldenlisten und die Gewinn- und Verlustrechnung am Jahresende, aus der für Prüfungsinstanzen wie für das Rechnungsprüfungsamt oder die Stiftungsaufsicht der Regierung ersichtlich gewesen sei, dass kein Gewinn gemacht worden ist. Keiner aber habe etwas beanstandet. Stets wurde dem Stiftungsrat die Entlastung erteilt.Genau hierin sieht der Richter einen Knackpunkt. Er gibt zu bedenken, dass die Klage der Stiftung auf Schadenersatz wegen der erfolgten Entlastung gar nicht erst zugelassen werden könnte. Zudem stehe die Frage der Verjährung der Ansprüche im Raum. Drei Jahre seien seit 2013 vorbei. "Unter Umständen könnte gar die Gemeinnützigkeit verloren gehen", warnt der Richter die Stiftungsvertreter. Der Anwalt der Versicherung, deren Schutz Strehl als Stiftungsvorstand genießt, sorgt für einen weiteren Denkanstoß in Richtung der Stiftungsvertreter: "Sie sollten mal überlegen, wie verantwortungsvoll Ihr Umgang mit dem Stiftungsvermögen ist, wenn Sie den Klageweg bestreiten."Überlegt haben alle Parteien, geeinigt haben sie sich nicht. Neue Schriftsätze sollen eingereicht werden. Dann trifft Mihl Mitte November die Entscheidung. (Angemerkt)