Oberbürgermeister Kurt Seggewiß lobte Nicole Bock für ihren Mut zur Selbstständigkeit. Sie eröffnete die Ästhetic-Lounge "Mariposa" in der Oberen Bachgasse 17. "Das Geschäft mit der Gesundheit und Pflege boomt", betonte Seggewiß. Bereits heute würden viele Menschen in Weiden in dieser Branche arbeiten. "Jeder soll sich gut fühlen. Ich möchte das mit meiner Behandlung unterstützen", sagte Bock. Sie dankte für die Unterstützung. Neben Permanent-Make-up und Anti-Aging-Behandlung findet auch Fußpflege bei den Kunden Anklang. Die Jet-Peel-Gesichtsbehandlung bei Akne oder Narben mit 720 km/h Lasertechnik fördert gutes Aussehen. Die CSU-Stadträte Stefanie Sperrer und Markus Bäumler sowie Stephan Korb von den Grünen gratulierten.