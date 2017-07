Forschung ringt den Geldgebern einen langen Atem ab. Millionen Euro investierte Peter Unger jahrelang in ein spannendes Projekt: in die umweltfreundliche, einfache und kostengünstige Entkeimung von Wasser. Dem Weidener Biotech-Unternehmen Aquagroup AG gelang der internationale Marktdurchbruch.

Lange Durststrecke

Kampf gegen Legionellen

Einsatz bei Tierhygiene

Innovative wissenschaftliche Projekte Bei der Grünen Woche in Berlin überreichte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt persönlich die Förderbescheide: Um schädliche Pilze (Fungizide) schon beim Entstehen abzutöten, forscht die Aquagroup AG in einem Joint Venture mit der Firma Argus monitoring an einer Alternative zum Einsatz von Kupfer im ökologischen Landbau. An dem Projekt sind u.a. die RWTH Aachen, die Agrarwissenschaften der Uni Bonn und das Julius-Kühn-Institut für biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt beteiligt. In Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) forscht die Weidener Aquagroup AG zudem an der "mikrobiologischen Sicherheit abgepackter Schnittsalate", bei denen immer wieder Hygiene-Probleme auftreten. CEO Markus Zetzlmann: "Wir betreten mit diesen revolutionären Entwicklungen absolutes Neuland." (cf)

Die Desinfektion erfolgt über umweltschonende "Zutaten". Man nehme Leitungswasser und Kochsalz, und wandle sie - über ein in mehr als zehn Jahren Forschungsarbeit entwickeltes Verfahren - um: in ein spezielles Natriumhypochlorit (NaOCI). Es ist in der Lage, die Eigenschaften des Wassers nachhaltig zu verändern. Für die inzwischen patentierte Methode braucht es nur 20 Milliliter dieser Lösung - ein Schnapsglas voll - für die Entkeimung von 1000 Litern Wasser.Völlig rückstandsfrei. Denn im Gegensatz zu herkömmlichem Natriumhypochlorit handelt es sich "weder um einen Gefahrenstoff, noch um ein Gefahrgut". Das klingt unglaublich. Dazu kommt die universelle Anwendbarkeit. Große Konzerne der Lebensmittelindustrie wie die Rügenwalder Mühle, die Westfleisch SCE oder Homann Feinkost vertrauen bei der keimfreien Fertigung ebenso auf das Produkt aus Weiden wie namhafte Mineralwasser-Abfüller und Brauereien (Oettinger). Selbst heimische Zoiglwirte halten mit dieser chemiefreien Reinigung ihre Zapfanlagen keimfrei, und sorgen damit für ungetrübten Zoigl-Genuss.Auf die "hohe mikrobiologische Wirksamkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit" setzen inzwischen weltweit namhafte Kreuzfahrt-Flotten. So rüsten die Weidener die gesamte "Quantum"-Klasse ("Quantum of the Seas") aus, ebenfalls die Oasis-Klasse mit der "Allure oft the Seas" an der Spitze für 6300 Passagiere und 2100 Besatzungsmitglieder. Bei der komplizierten und komplexen Desinfektion von Trink- und Poolwasser an Bord greifen AIDA, Costa und TUI auf die effiziente, und trotzdem umweltschonende Technik aus der Oberpfalz zurück.Etwa 30 Schiffe sind oder werden auf das "Nades 2.0" genannte Desinfektionsmittel umgerüstet, bestätigt Markus Zetzlmann, Vorstand (CEO) der Aquagroup AG. Die Firma ist bei der renommierten Meyer-Werft in Papenburg "gelisteter Lieferant" und auch die riesige US-Reederei Royal Caribbean verwendet das global klassifizierte Verfahren "Nades 2.0".Peter Unger, einst "Gründervater" von ATU, ist der Eigentümer des 2013 von Regensburg nach Weiden ins Industriegebiet Am Forst verlagerten Biotech-Unternehmens Aquagroup AG. Der die Öffentlichkeit meidende Unternehmer beteiligt sich international an vielversprechenden Start-Ups und erwarb deshalb vor elf Jahren die in Regensburg beheimatete Aquagroup. Es folgte eine "lange und kapitalintensive Forschungs- und Erprobungsphase", ehe das Verfahren zur Perfektion reifte und die strengen amtlichen Kontrollen meisterte. "Dies ist ein wahnsinnig hartes Geschäft", sagt Peter Unger unserer Zeitung. Sein verantwortlicher Mitarbeiter Markus Zetzlmann unterstreicht auf Nachfrage die weltweite "Alleinstellung" der Aquagroup bei der gesamten Wasser-Aufbereitung auf Kreuzfahrtschiffen: "Hier schließen wir eine Lücke.""Nades 2.0" bewirkt - ohne Erhitzung und Chemikalien - nicht nur die sichere Entkeimung des Wassers, sondern verhindert auch in Leitungsrohren, Wärmetauschern oder Kühltürmen den gefürchteten (schleimigen) Biofilm, der sich häufig gegen die gängigen Desinfektionsmittel resistent zeigt. Der hartnäckige Biofilm in vielen Wassersystemen gilt auch als Nährboden für die Legionellen, Pseudomonaden und andere gefährliche Erreger. "Nades 2.0" bekämpft die Ursache mit dem "Abbau der extrazellulären polymeren Substanzen (EPS)". Zetzlmann: "Die Aquagroup sorgt für nachhaltige Entkeimung - und bietet ökologische Vorteile bei geringen Betriebskosten."Die TÜV-geprüften Geräte der Aquagroup (mit CE-Zeichen) sind inzwischen selbst in China zertifiziert oder in Dubai zugelassen. Die "Food and Drug"-Administration der USA bestätigt die Anwendung in der Lebensmittelindustrie.Zetzlmann betont die komplette eigene Wertschöpfung: von der Entwicklung, über den Anlagenbau auf 1200 Quadratmetern mit derzeit noch 25 Mitarbeitern, bis zur patentrechtlichen Absicherung. Zur Seite stehen der Aquagroup internationale Vertriebspartner. Die Preise für die Elektrolyse-Generatoren bewegen sich im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Sie können sowohl gekauft, als auch geleast werden. Über einen Lohn-Abfüller gibt es "Nades 2.0" zur Entkeimung auch in handlichen Flaschen. Hufschmiede und Veterinäre schwören bei der Tierhygiene auf dieses besondere Wasser aus Weiden.