Der Winter wird knallig und bunt. In der dunklen Jahreszeit darf man sich zumindest in der Mode auf Farbakzente freuen. Das zeigten Models bei den Modenschauen im Modezentrum Müller am Samstag. Während man mit gedeckten Farben bei langen Steppjacken nichts falsch machen kann, ist bei der kurzen Variante Mut angesagt. Grün, Cognac und Rot setzen den Trend. Neben Shirts und Blusen mit floralen Mustern, winterlichen Kleidern und bestickten Jeans sind Wolljacken für die Frau laut Geschäftsführerin Dagmar Müller das "Must-have" der Saison. Zudem dürfe Rot in allen Tönen in diesem Winter auf keinem Fall fehlen. Die Männer zeigten grobe Stricksakkos, Westen und flotte Alltagskleidung auf dem Laufsteg. Nicht nur für Öko-Liebhaber eignen sich die veganen Jacken von "Happy Goose". Statt Gänsedaune sorge dort eine funktionelle Polyestermischung für die inneren Werte. Der absolute Trend für Kinder: Wendepailletten. Je nach Strichrichtung der aufgenähten Applikation verändert sich das Muster auf dem Kleidungsstück.

___Mehr Bilder von den Modenschauen: