Die HOMA-Möbel GmbH Sindersberger (mit Niederlassungen in Weiden, Hof und Lichtenstein) verliert ihren Seniorchef: Am vergangenen Samstag verstarb der bekannte Geschäftsmann Josef Sindersberger. Am 10. April hätte er seinen 81. Geburtstag begangen.

"Sinde" nannten ihn die Schulkameraden. Aus seinem Spitznamen machte er die Marke "Sindy": 1979 eröffnete Josef Sindersberger den ersten Möbel-Mitnahmemarkt in Nordbayern. Sein visionäres, mutiges Konzept schlug damals ein: "Aussuchen, mitnehmen, selbst aufbauen und dabei jede Menge Geld sparen. Das ist Sindy." Der Verstorbene erkannte den Trend, bevor ihn die Branche aufgriff. Das populäre Konzept von "Sindy" nahm jahrelang eine Alleinstellung ein. Während die Möbelbranche weitgehend stagnierte, stieg der Marktanteil der Mitnahmemöbel im Discount-Bereich kontinuierlich. "Die Kunden können mit uns sparen", beschrieb Sindersberger seine geniale GeschäftsideeUm Josef Sindersberger trauern besonders seine Ehefrau Margit (sie kümmerte sich bis zuletzt aufopfernd um ihn) sowie die erwachsenen Kinder Diplom-Kaufmann Daniel, Möbel-Kaufmann Josef und Rebecca. Der Verstorbene war seinen Mitarbeitern ein fürsorgender, sozialer und von Humanität erfüllter Chef. Diese Einstellung - verbunden mit kreativem Unternehmertum - prägten auch sein Engagement im Lions Club Weiden und beim Wirtschafts-club Nordoberpfalz.