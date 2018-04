Die Krisenzeiten gehören der Vergangenheit an: In der Region herrscht Vollbeschäftigung; die Abwanderung ist weitgehend gestoppt; die Zahl der Ein- und Auspendler hält sich fast die Waage und die Unternehmen sind höchst innovativ. Das positive Bild hat allerdings einen Makel.

Wir sind eine Winner-Region: Bescheidenheit ist eine Zier, aber weiter kommt man ohne ihr. Dr. Wolfgang Weber, OTH

Ohne Breitbandausbau wird es für unsere Unternehmen schwierig, sich dem Wettbewerb zu stellen. Anton Braun, Präsident des Wirtschaftsclubs Nordoberpfalz

Erbendorf. Außerhalb der Nordoberpfalz wissen nur Insider von den wirtschaftlichen Erfolgen und der hohen, aber preiswerten Lebensqualität. Von einer Podiumsdiskussion im Erbendorfer "Aribo"-Hotel erwartete sich der Präsident des Wirtschaftsclubs, Anton Braun, "Denkanstöße für die Region".Seit 1993 verfassten die regionalen Wirtschaftskapitäne rund zehn Positions- und Strategiepapiere. Das neue Konzept soll nun endlich die "Marke Nordoberpfalz" auf den Weg bringen. Wie sehr sich die Gewichte verschoben haben, zeigte Moderator Dr. Wolfgang Weber, Leitung Grundsatzangelegenheiten und Hochschulentwicklung an der OTH Amberg-Weiden, auf. Die düsteren Prognosen für einen rapiden Schwund der Bevölkerungen treffen nicht ein: "Die Oberpfalz liegt bei der Demographie genau im bayerischen Range." Dank der OTH stieg die Zahl der Hochschulabsolventen zwar von einst 2,5 auf heute 6,2 Prozent, gleichwohl weist die Nordoberpfalz noch die geringste Quote in Bayern auf. München zählt fast 25 Prozent Hochschulabsolventen, Regensburg 10,8 Prozent. Die höchste Industriedichte in Bayern bewirkt einen akuten Fachkräftemangel. Weber erwartet, dass in fünf Jahren in der Region jeder dritte Ausbildungsplatz nicht mehr besetzt werden kann - und mahnte: "Der Wettbewerb der Regionen ist voll in Gange." Neben der Sogwirkung der Ballungsräume bereitet auch der Wegfall der EU-Förderkulisse nach 2020 massiv Sorge. "Erfolg darf nicht sanktioniert werden", meinte Weber.Dem Wunsch Webers (und des Wirtschaftsclubs) nach einer "griffigen Marke" für die Nordoberpfalz und einem gemeinsamen Marketing für WEN-NEW-TIR kamen die lokalen Matadoren nicht konkret nach: trotz aller freundschaftlichen Beteuerungen und Herzlichkeiten.MdL Annette Karl regte ein aktives "Rückkehrer-Management" an, das andernorts bereits praktiziert werde. NEW-Landrat Andreas Meier warnte vor "Insel-Lösungen" beim ÖPNV und plädierte für eine "emotionale Ebene" beim Marketing. "Wir müssen miteinander kompatibel sein", stimmte ihm TIR-Landrat Wolfgang Lippert prinzipiell zu. WEN-Bürgermeister Lothar Höher empfahl die Akquise von Fachkräften aus südeuropäischen Ländern, etwa Spanien mit 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Der Bürgermeister von Mantel, Stephan Oetzinger, sprach sich für interkommunale Zusammenarbeit aus. Meier ließ mit der Forderung nach einem Kompetenzzentrum für die Gesundheit im ländlichen Raum aufhorchen: "Hier sollte die Nordoberpfalz Modellregion werden.""Die Nordoberpfalz ist das bessere Bayern", stellte MdL Karl fest. Nach der mehr als zweieinhalbstündigen Diskussion verspürte Präsident Anton Braun immerhin "viele kompatible Schwingungen".