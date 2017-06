Nach langen, behutsamen Verhandlungen: Kaufoption für Seltmann-Villa unterschrieben

Begleitet und getragen vom großen Wohlwollen aller Beteiligter, der Erbengemeinschaft von Maria Seltmann sowie ihrer Stiftung, gelang der Durchbruch: Ralf Schneeberger, Geschäftsführer der R+S Versorgungs GmbH aus Windischeschenbach, unterschrieb die Kaufoption für die Seltmann-Villa. Er wird auf Anbauten verzichten, das denkmalgeschützte Haus im 7500 Quadratmeter großen Park, der derzeit von Brombeersträuchern bedeckt ist, aus dem Dornröschenschlaf wecken und bei der Sanierung in den historischen Originalzustand zurücksetzen. Im 1200 Quadratmeter großen Gebäude sollen nach der Generalsanierung zwei Kanzleien sowie vier private Wohnungen eingerichtet werden. Der Kauf steht lediglich unter dem Vorbehalt, dass das Landesamt für Denkmalpflege die in Aussicht gestellte Förderung einbringt. Stiftungsratsvorsitzender OB Kurt Seggewiß, Vorstandsvorsitzender Ludwig Zitzmann und dessen Stellvertreter Hermann Hubmann freuten sich am Freitagabend mit dem künftigen Eigentümer der Seltmann-Villa über das Ergebnis "langer, sehr behutsamer Verhandlungen", die bereits seit eineinhalb Jahren vertraulich geführt wurden. Bild: Archiv Wilck