Die Firma Nachtmann verlagert eine millionenschwere Investition - weg aus dem Werk Weiden, hin an den Standort Amberg.

Vollautomatische Fertigung

Ende in Frauenau

Trend gesetzt Die Nachtmann-Neuheiten sind nach Angaben des Vertriebs-Geschäftsführers Richard Voit auf den Messen gut angekommen. Ein sehr großer Erfolg seien die Produkte zum Thema Bar: Whiskybecher, Longdrinkbecher, Mix-Drink-Becher. "Alles, was mit Cocktails zusammenhängt." Hier habe Nachtmann einen Trend gesetzt. Dieser finde mittlerweile Nachahmer. (ms)

Das Projekt im Industriegebiet Am Forst war schon sehr weit gediehen. "Doch die neue Fertigungsanlage für geblasene Kelchgläser hat technisch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben", bedauert Geschäftsführer Alois Kaufmann. Nachtmann fackelte nicht lange, baute die Anlage zurück und installierte an dieser Wanne wieder die alten Pressaggregate. "Die arbeiten sehr gut", meint Kaufmann.Zusätzlich zu dieser Blasefertigungslinie sollte eine neue Pressanlage aufgebaut werden, um die Kapazität wieder zu erreichen. "Das haben wir jetzt anders entschieden. Die neue Wanne wird aktuell nicht realisiert", verrät der Manager. Dabei war das Genehmigungsverfahren schon angelaufen. Die fünf wieder an der Wanne angebauten Pressen brächten eine hervorragende Ausbeute. "Wir wollen nicht eine gut laufende Anlage auseinanderreißen und so ein Kosten- und Produktionsrisiko eingehen", so Kaufmann weiter.Die neue Kelchlinie entsteht in den kommenden Monaten in Amberg. Dort existiert bereits eine Wanne mit zwei Linien. Eine davon ist schon ein wenig älter. Diese wird nun durch eine hochmoderne, vollautomatische Fertigung ersetzt, die Amberg vollständig auslastet. In der Vilsstadt entsteht eine vollautomatische Fertigung - von der Glasschmelze bis zur Verpackung. Das lässt sich Nachtmann eine zweistellige Millionensumme kosten. Bis in einem Jahr soll die Produktion anlaufen."In Amberg werden Kelche produziert, in Weiden wird weiter gepresst", fasst Kaufmann die Entscheidung zusammen. Die Pläne für die neue Wanne in Weiden sind fertig. Sollte es die Kapazität erfordern, könnte sie jederzeit gebaut werden.Die Investition in Amberg hat auch Auswirkungen auf das Personal in Weiden. Nachtmann muss sich wieder von den Mitarbeitern, die mit Blick auf die geplante Wanne befristet eingestellt worden sind, trennen und die Kostenstruktur entsprechend anpassen. Andererseits wird in Amberg nur ein minimaler Personalaufbau erforderlich.bleibt mit derzeit 380 Beschäftigten trotzdem größter Nachtmann-Standort. An zwei Wannen wird laut Kaufmann an sechs Aggregaten Glas gepresst. An zwei weiteren Aggregaten werden geblasene, hochwertige Trinkgläser hergestellt. In Amberg wird an zwei Kelchglaslinien stückzahlenmäßig mehr produziert als in Weiden. Trotzdem hat die Max-Reger-Stadt beim Umsatz deutlich die Nase vorn. In Amberg zählt Nachtmann 150 Mitarbeiter.Am Firmensitz in Neustadt beschäftigt der Kristallhersteller noch knapp 80 Mitarbeiter in Verwaltung und Vertrieb. Sie übernehmen auch Serviceleistungen für den Riedl-Konzern im Bereich Buchhaltung, IT und Einkauf. Dieser Stand hält sich stabil. Allerdings macht Kaufmann kein Hehl daraus, dass ausscheidende Kräfte nicht mehr ersetzt und weiter Kosteneinsparungspotenziale genutzt werden.Apropos Personal: Der technische Leiter in Amberg, Armin Reichelt, ist jetzt auch für das Werk Weiden verantwortlich. Die Nachtmann-Gruppe hat ihn zum Gesamt-Geschäftsführer Technik ernannt.Das letzte von einst drei Nachtmann-Werken im Bayerischen Wald, in Frauenau, wird planmäßig zum 30. Juni 2018 geschlossen. Davon betroffen sind 80 Leute. Dann wird Nachtmann nur noch in Weiden und Amberg produzieren. (Angemerkt)

Bild: Schönberger