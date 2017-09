Neuer Chefarzt für Neurochirurgie

Mit ihm, so betont Kliniken-Vorstand Josef Götz , bestehe die einmalige Möglichkeit, die neurochirurgische Kompetenz zu einer standortübergreifenden, neurochirurgischen Klinik analog der neuroradiologischen Versorgung weiter zu entwickeln. Diese sei dann auch am Klinikum Weiden als neurochirurgische Hauptabteilung vertreten. "Davon profitieren die Patienten in der gesamten Region."Dr. Hischam Bassiouni ist in Kairo geboren, 52 Jahre alt und studierte an der Universität Kairo sowie der Georg-August-Universität Göttingen. Weitere Stationen waren Aachen und Essen (Promotion und Facharzt) sowie Kaiserslautern. Von dort betreute er auch die Kinderklinik des US-Hospitals Landstuhl in neurochirurgischen Fragestellungen. Erfahrungen sammelt er im Ausland, unter anderem in Little Rock (USA), Paris und Boston.