Mit 3,3 Prozent ist die Arbeitslosenquote in der Region auf einem historisch niedrigen Wert angelangt. Selbst in Weiden erreicht die Quote mit 5,4 Prozent einen neuen Tiefstand seit 2008. Zugleich bleibt die Kräftenachfrage ungebrochen hoch.

"Die erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort", berichtet Thomas Würdinger, Vorsitzender der Arbeitsagentur Weiden. "Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Agenturbezirk ist auf einem Rekordtief. 2151 Männer und 1788 Frauen waren im November arbeitslos, rund 480 Personen weniger als im Vorjahresmonat." Neben dem Landkreis Neustadt/WN habe auch der Landkreis Tirschenreuth die Drei-Prozent-Quote geknackt. Aufgrund der stabilen Witterungsverhältnisse war im Baugewerbe und in anderen wetterabhängigen Außenberufen der Personalbedarf groß.So berichtet der Arbeitgeber-Service der Agentur über eine anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften mit 2383 gemeldeten Stellen. Gesucht werden rund 310 Mitarbeiter in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Pflege und Erziehung. Im Handel und Vertrieb sind im Hinblick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft ebenfalls zahlreiche Arbeitsstellen zu besetzen (341). Großen Bedarf melden außerdem Verkehrs- und Logistikberufe (446), technische Berufe wie Metallerzeugung oder -bearbeitung, Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe sowie Metallbau mit 416 Jobangeboten.Würdinger rät den Unternehmen, ältere Beschäftigte so lange wie möglich in das Arbeitsleben einzubinden, um deren berufliche Erfahrungen an die jüngere Generation weiterzugeben. Wichtig sei es auch, auf das veränderte Nachfrageverhalten der Bewerber zu reagieren. Zunehmend gefragt seien flexible Beschäftigungsformen, insbesondere Teilzeitarbeit oder attraktive Arbeitszeitmodelle. Die Qualifizierungsoffensiven der Agentur seien eine wichtige Stellschraube, um Fachkräfte zu gewinnen. 460 Personen wurden seit Jahresbeginn durch Fort- und Weiterbildung erfolgreich gefördert.Der Arbeitsmarkt zeigte sich im November sehr dynamisch. Rund 1260 Personen meldeten sich neu arbeitslos, zeitgleich beendeten 1385 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit. Die positiven Zahlen am Arbeitsmarkt in der nördlichen Oberpfalz spiegeln sich auch in der Entwicklung der Unterbeschäftigung wider. Diese zählt auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mit. Insgesamt belief sich die Unterbeschäftigung im November auf 5828 Personen, etwa 430 weniger als vor einem Jahr.Insbesondere sank die Zahl der arbeitslosen Menschen, die bei den Jobcentern arbeitslos gemeldet waren. Binnen eines Jahres verringerte sich ihre Zahl um zirka 450 Personen auf 2227. Im gleichen Zeitraum berichtet die Arbeitsagentur über einen Rückgang um rund 30 auf 1712 erwerbslose Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr profitieren besonders arbeitslose Jugendliche und Langzeitarbeitslose von der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt. Rund 420 junge Menschen waren im November ohne Arbeit, rund 70 weniger als im Vorjahresmonat.Auch im Stadtgebiet Weiden ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum September erneut zurückgegangen auf eine Quote von 5,4 Prozent. 1267 Menschen waren arbeitslos, rund 140 weniger als vor einem Jahr. Das Jobcenter Weiden-Neustadt war für 822 Personen zuständig, die Agentur für Arbeit für 445. In den letzten vier Wochen waren speziell Jugendliche unter 25 Jahre erfolgreich bei der Arbeitssuche (minus 17 Prozent), aber auch Menschen ausländischer Herkunft (minus 14 Prozent). Die Unternehmen meldeten im Stadtgebiet rund 690 unbesetzte Arbeitsstellen.