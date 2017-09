Laut Statistik des Berufsbildungsinstituts wird jede vierte Lehre im Handwerk, jede fünfte in Industrie und Handel abgebrochen. "Viele junge Menschen haben sich zu wenig damit befasst, was in der Ausbildung auf sie zukommt", glaubt Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger. Und hat daher einen Vorschlag.

Er bietet mit BIZ-Leiterin Maria Pannrucker eine neue Auflage der Vortragsserie "Donnerstags um fünf im BIZ" an. Wer sich vorher genau informiert, reduziere die Gefahr von Enttäuschungen.Vielleicht haben manche auch "die Qual der Wahl", denn sie könnten aus einer von Jahr zu Jahr wachsenden Zahl freier Ausbildungsplätze wählen. So waren zum Beispiel Ende August im Arbeitsagenturbezirk Weiden (WEN-NEW-TIR) noch rund 600 Ausbildungsplätze unbesetzt: 200 (von 450) im Handel und den kaufmännischen Dienstleistungen. Zudem blieb von knapp 800 gemeldeten Ausbildungsstellen in der Produktion, Fertigung und Rohstoffgewinnung jede Vierte unbesetzt.Diesmal sind für die Reihe "Donnerstags um fünf im BIZ" vor allem Ausbildungen gewählt worden, die man selten durch Praktika oder Betriebsbesichtigungen kennenlernen kann. Dazu zählen Ausbildungen bei der Polizei, der Justiz, dem Zoll und der Bundeswehr. Ähnliches gilt für Ausbildungen an Berufsfachschulen. Anmeldungen sind zwingend erforderlich unter 0961/409-2152 oder unter Weiden.BIZ@arbeitsagentur.de.5. Oktober, "Die Bayerische Polizei - mit Sicherheit anders!": Einstellungsberater Ulrich Glaser, PolizeiWeiden, stellt Aufgaben, Einstellungsverfahren und Ausbildung vor.12. Oktober, "Die Bundespolizei - mit Sicherheit vielfältig!": Tobias Pfeiffer, Einstellungsberater der Bundespolizei, stellt den Beruf Polizeibeamter, das Studium zum Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Polizeikommissar, Ausbildung zum Polizeimeister vor, ebenso die Einstellungsvoraussetzungen und Aufgaben.19. Oktober, "Berufe der Justiz" : Vorstellung der Berufe Justizfachwirt, Rechtspfleger, Einstellungsvoraussetzungen, beamtenrechtliches Auswahlverfahren, zeitlicher Ablauf der Ausbildung bzw. des Studiums, Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung, mit Referent Thomas Waldenmayer, Rechtspfleger am Amtsgericht Weiden.26. Oktober, "Der Zoll - vielseitig und interessant": Vorstellung der Aufgaben der Zollverwaltung, Ausbildungsmöglichkeiten bei der Zollverwaltung: zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst, dreijähriges duales Studium beim Zoll, Referent: Michael Lochner, Hauptzollamt Regensburg16. November, Staatlich geprüfter Fremdsprachen- und Eurokorrespondent, Übersetzer und Dolmetscher: Informationen über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungs- bzw. Studiendauer, Referentin ist Lehrerin Brigitte Ross von der Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe sowie der Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen.23. November, Karriereberatung der Bundeswehr: Oberleutnant Ronny Kühnel vom Karrierecenter informiert über das Berufsbild des Soldaten und Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr.30. November, staatlich geprüfte "Reise-Engel": Informationen über die Ausbildung und das duale Studium im Hotel- und Tourismusmanagement gibt Referent André Putzlocher von der Hotel- und Tourismusmanagementschule in Wiesau.___Weitere Vorträge sind in Planung: www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen