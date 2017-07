Seit fünf Jahren arbeitet der Lebensmitteldiscounter Norma im Bereich des dualen Studiums mit der OTH in Weiden zusammen. Junge Mitarbeiter des Unternehmens studieren an der Hochschule und absolvieren parallel eine Ausbildung im Einzelhandel. Der erste Absolvent ist in diesem Jahr fertig geworden und arbeitet im mittleren Management von Norma. "Jetzt ist Zeit, sich für diese Zusammenarbeit zu bedanken", sagte Anton Gleixner, Leiter der Niederlassung Regenstauf.

Mit einer Spende von 5000 Euro aus Mitteln der Manfred-Roth-Stiftung will Gleixner die Ausstattung der Labore des Forschungsbereichs E-Commerce und Digital Business im neuen E-House unterstützen. Die Übergabe erfolgte vor dem Rohbau. Wie das Geld verwendet wird, erläuterte OTH-Vizepräsidentin Professor Christiane Hellbach . "Studierende sollen im Bereich der Usability-Forschung modernste Methoden zur Untersuchung des Verbraucherverhaltens kennenlernen." Als Beispiel nennt sie "Eye-Tracking-Brillen".Mit ihnen können Kopfbewegungen und Blickverhalten eines Menschen gemessen werden. Die Messungen lassen Rückschlüsse auf die Wirkung von Werbung oder auch von Online-Shops auf die Kunden zu. Mit der Spende sollen solche wissenschaftliche Forschungsgeräte erworben werden.OTH-Präsidentin Professor Andrea Klug dankte für die Spende und die fünfjährige Partnerschaft. Diese sei ein Beleg für das Erfolgsmodell duales Studium, das kontinuierlich laufend wachsende Teilnehmerzahlen aufweise. Zwei Studierende des Unternehmens Norma bestätigten die positive Wertung. Für Johannes Dirmeier ist es wichtig "beide Seiten, Hochschule und Arbeitswelt gleichzeitig kennenzulernen". Malvina Geier gibt ihm Recht.