Der österreichische Polytec-Konzern steckt bis 2020 etwa 140 Millionen Euro in die Modernisierung und den Neubau von Werken: Während der Standort von Polytec Composites Weiden bis Ende 2019 geschlossen wird (wir berichteten).

Reduzierte Miete

Die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten in großer Aufmachung über den Investitionsplan, der u. a. ein neues Lackierwerk bei Birmingham in Großbritannien beinhaltet. Firmengründer Friedrich Huemer kündigte in dem Artikel auch eine Steigerung der Ebita-Marge (operativer Gewinn) durch ein Mehr an Automatisierung an. Zudem sucht der Autozulieferer "dringend" rund 100 neue Mitarbeiter. Das "Gerangel" um fähige und versierte Leute auf dem Markt sei groß: "Eine große Herausforderung. Aber das ist allemal besser, als Werke schließen und Mitarbeiter kündigen zu müssen", zitieren die "Oberösterreichischen Nachrichten" Huemer senior und Sohn Markus Huemer, Vizepräsident der Polytec Group.Diese Aussage klingt in Weiden wie Hohn in den Ohren der mehr als 90 Beschäftigten, die bei der kompletten Standortschließung bis zum Jahresende 2019 entsorgt werden. Am Montag begannen die Verhandlungen wegen eines Interessensausgleichs und Sozialplans. Das geplante Aus setzt den traurigen Schlusspunkt hinter eine langjährige Unternehmenstradition. Bis zur Übernahme 2008 durch Polytec galt die damalige Peguform mit fast 400 Beschäftigten als das Flaggschiff der ehemaligen Mitras-Gruppe.Die Arbeitnehmerseite, allen vor an die Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE), wirft dem Polytec-Konzern vor, das Werk in Weiden "gezielt ausgetrocknet" zu haben. Der Polytec-Konzern hat die mehrere Zehntausend Quadratmeter umfassende Produktionshalle in Moosbürg nur angemietet: eine Ausnahme unter den 26 Standorten.Eigentümer des riesigen Areals ist Dr. Werner Folger, geschäftsführender Gesellschafter der Senata-Gruppe. Ihr gehören u. a. auch die florierende Mitras Materials (direkter Nachbar auf dem selben Gelände) und der erfolgreich sanierte Sondermaschinenbauer Greiffenberger in Marktredwitz an.Den regelmäßig kolportierten Verweis auf die angeblich "hohe Miete" bezeichnete Dr. Folger gegenüber Oberpfalz-Medien als "Schwachsinn pur": Der Mietpreis sei zum einen bereits reduziert worden, "zum anderen hätten wir mit uns auch nochmals reden lassen", signalisierte der Vermieter seine Verhandlungsbereitschaft. Wie berichtet, läuft der Mietvertrag Ende 2019 aus.