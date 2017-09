"Wer wird Millionär?": Viele Menschen hoffen, eines Tages steinreich zu werden. Meistens bleibt es bei der Illusion. 230 Oberpfälzer toppen dieses Wunschziel noch: Allein ihr - zu versteuerndes - Einkommen beläuft sich auf mehr als eine Million Euro im Jahr.

Weiden/Amberg. Alle drei Jahre erlaubt das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung einen intimen Einblick in die Einkommensteuer-Zahlen. Für 2013 erfasste das Amt 3806 Einkommens-Millionäre in Bayern: 674 mehr als noch im Jahr 2010. Sie sind der wirkliche Geld-Adel im Freistaat. Denn ihre steuerpflichtigen Einkünfte übersteigen - wohlgemerkt jenseits von Freibeträgen und Abschreibungen - tatsächlich eine Million Euro im Jahr. Im Schnitt summierten sich die Einkünfte dieser Reichen 2013 auf jeweils 2,7 Millionen Euro - jährlich.Ihre "nur" wohlhabenden Vettern, die Vermögens-Millionäre (Eigentum im Wert von mindestens einer Million Euro), sind hingegen relativ zahlreich. Diskretion ist in dieser Klasse Pflicht, selten wird mit Luxus öffentlich geprotzt. Bei den Einkommens-Millionären handelt es sich meist um Unternehmer, Selbständige, Ärzte.In der Oberpfalz konzentrierten sich diese cleveren Reichen - wie nicht anders zu erwarten - im Süden: 2013 zählte die Stadt Regensburg 46 Einkommens-Millionäre (2010: 47), die Landkreise Regensburg 39 (25), Neumarkt 38 (27) und Cham 30 (23). Der "Speck-Gürtel" um die Donau-Metropole legte also beim Kapital merklich an Gewicht zu.Geradezu rar machte sich im Vergleich zum propperen Süden der wahre Krösus in der nördlichen Oberpfalz: Der Landkreis Amberg-Sulzbach brachte es auf 14 Einkommens-Millionäre (2010: 9), Neustadt/WN ebenfalls auf 14 (11), Schwandorf auf 19 (13) und Tirschenreuth auf 13 (10), Amberg auf 8 (8) und Weiden auf 9 (11). Die Zahl der Extra-Wohlhabenden mehrte sich also in den Landkreisen.Die Einkommens-Millionäre machten 0,06 Prozent aller Steuerpflichtigen aus, erzielten jedoch mit 4,1 Prozent einen überproportional hohen Anteil am Gesamtbetrag der Einkünfte. Gleichzeitig sorgten sie mit 3,7 Milliarden Euro für 7,8 Prozent der gesamten Einkommensteuer.Knapp 54 Prozent der Einkommens-Millionäre, nämlich 2047, wohnten in Oberbayern, wobei 1167 in der Stadt oder im Landkreis München. 423 Spitzenverdiener (11,1 Prozent) beherbergte der Regierungsbezirk Schwaben und 397 (10,4 Prozent) der Regierungsbezirk Mittelfranken. Von den übrigen Millionären waren 250 in Unterfranken (6,6 Prozent), 237 in Niederbayern (6,2 Prozent), 230 in der Oberpfalz (6,0 Prozent) und 222 in Oberfranken (5,8 Prozent) ansässig.Insgesamt kamen 2013 in Bayern im Durchschnitt drei Einkommens-Millionäre auf 10 000 Einwohner, im Jahr 2010 waren es 2,5. Die höchste Millionärsdichte gab es im Landkreis Starnberg mit 14,2 je 10 000 Einwohner. Von solch goldigen Zuständen ist die nördliche Oberpfalz weit entfernt. Im Landkreis Schwandorf "verloren" sich auf 10 000 Einwohner gerade mal 1,3 Multi-Millionäre, in Amberg-Sulzbach 1,4, in Neustadt/WN 1,5, in Tirschenreuth 1,8, in Amberg 1,9 und in Weiden 2,2. Mit einem Anteil von genau 3,0 entspricht nur der Landkreis Neumarkt dem bayerischen Millionärs-Schnitt, der im Regierungsbezirk einzig von der Stadt Regensburg mit 3,3 noch getoppt wird. Beim Reichtum in der Spitze hat also die Oberpfalz - salopp gesagt - einen gehörigen "Nachholbedarf".