OTH pflegt deutsch-französische Freundschaft

(sbü) Seit 14 Jahren gibt es einen Austausch zwischen der OTH und der Hochschule Louis de Broglie in Rennes im Nordwesten Frankreichs. Von Anfang an dabei sind Physikprofessor Jean-Francois Coulon und Professor Franz Magerl, Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Beide unterrichten abwechselnd in der jeweiligen Partnerhochschule. Coulon hält derzeit für Studenten in Weiden Vorlesungen und Praktika in den Fächern Werkstoffwissenschften, insbesonders in der Kohle-Faser-Forschung. Besonders freut er sich, dass eine französische Studentin, die am Studentenaustausch beteiligt war, zwischenzeitlich bei Scherdel in Marktredwitz beschäftigt ist. 2016 hielt Magerl in Rennes Vorlesungen über Materialkunde für den Bau von Fahrzeugen mit geringem Gewicht.