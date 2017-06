In den 80er Jahren verkaufte Peter Unger im Industriegebiet Am Forst neben Reifen auch Fahrräder. Schwiegersohn Gerald Federl führt heute die Firma MSA. Insgesamt fünf Millionen Euro flossen in den Ausbau des ehemaligen Reifenlagers zum modernen "Zweirad-Center".

Der Ausbau umfasste eine Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1200 Quadratmeter sowie eine zusätzliche Bürofläche von 1050 Quadratmetern. Von der Leistungsfähigkeit des "Zweirad-Centers" machten sich Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Wirtschaftsförderin Cornelia Fehlner persönlich ein Bild."Vom Kinderfahrrad für 99 Euro bis zum Motorrad zum Preis von 25 000 Euro" bietet MSA nicht nur ständig eine Auswahl von 1200 Fahrrädern (E-Bikes, City- und Mountainbikes, Rennräder), sondern auch eine breite Palette von Quads, Motorrollern und Motorrädern. Dazu kommt das rund 5000 Quadratmeter fassende Lager für die unverzügliche Lieferung.Federl verspricht ein "Einkaufserlebnis für die ganze Familie", einschließlich ausreichender Parkplätze, und einer auch am Samstag geöffneten Werkstätte. MSA-Geschäftsführer Gerald Federl sieht einen rasanten Trend zum E-Bike mit einem jährlichen Absatz von zwei Millionen Exemplaren im Jahr 2020 in der Bundesrepublik.Von diesem Kuchen will sich Federl ein großes Stück abschneiden. Die Auswahl bei den E-Bikes ist deshalb enorm. Mit der Eigenmarke "Trenoli" setzt MSA auf ein "vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer Top-Qualität". Als Großhändler beliefert MSA mit "Trenoli" zudem 130 Händler in Deutschland. MSA verfügt für ihre Eigenmarke bei den E-Bikes über zwei Fertigungsstandorte in Taiwan und Ungarn. Modernste Antriebs-Technologie von Bosch und Panasonic mit Lithium-Ionen-Akkus und qualifizierter Service mit zwei Meistern (je einer für Fahrräder und Motorräder) sind selbstverständlich. Neben "Trenoli" weist das "Zweirad-Center" die Marken "Bionicon", KTM und "Flyer" aus der Schweiz auf.Federl kündigt für das kommende Jahr eine eigene, in den Kundenparkplatz eingebundene Teststrecke sowohl auf Asphalt als auch im Gelände an, damit der Kunde praxisnah die Bikes ausprobieren kann. Die MSA gehört zu Europas größten Zweirad-Importeuren.