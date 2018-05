"Zwölf Jahre Merkel haben zum Aufstieg des Rechtsextremismus beigetragen." Eine provokante Position, die Stephan Hebel im Pfarrheim St. Josef beim Arbeitskreis Asyl vertritt.

"Kein echter Aufbruch"

Weidener Wahlergebnis

Die Linke zerreibe sich an inneren Konflikten, und die SPD falle durch ihren Beitritt in die große Koalition völlig aus, was nicht gut sei für die Demokratie. Hebel: "Deshalb ist es 50 Jahre nach 1968 Zeit für eine neue APO." Allen, denen das "großkoalitionäre Verwalten" nicht mehr tauge, sagte er: Dieses Land brauche eine Alternative zu Angela Merkel. Der Journalist ("Frankfurter Rundschau") und Publizist ("Mutter Blamage und die Brandstifter - Das Versagen der Angela Merkel") plädiert für eine "neue außerparlamentarische Opposition".Als Einstieg könne er sich vorstellen, Verbände, Bürgerinitiativen und Gewerkschaften zunächst auf lokaler Ebene unter einen Hut zu bringen. An runden Tischen sollten sozialgesellschaftliche Themen erörtert werden. Zum Beispiel, dass öffentliche Räume wieder über der Privatisierung stehen müssten."Fordern Sie Ihren SPD-Bundestagsabgeordneten öffentlich und immer wieder auf, sich im Bundestag für das einzusetzen, was er im Wahlkampf versprochen und gefordert hat!" Denn: Worin habe sich SPD bei den Koalitionsverhandlungen schon groß durchgesetzt? Bei Bürgerversicherung, Vermögenssteuer, rigider Rüstungsexportkontrolle, Flüchtlingspolitik? Hebel hielt den Vertrag für ein "bescheidenes Ergebnis"."Wohin ich schaue, sehe ich nur kleinere Reparaturen, aber keinen echten Aufbruch." Gut, die Globalisierung lasse sich nicht mehr zur Seite schieben. "Aber man kann sie gerechter gestalten." Für Hebel wäre eine Minderheitsregierung von CDU/CSU die bessere Option gewesen. "Die hätte es dringend gebraucht für eine parlamentarische Auseinandersetzung." Oder Neuwahlen.Seiner Meinung nach hätten die etablierten Parteien mit ihrer "Vernebelungstaktik" und Politik der Niedriglöhne zur Stärkung der Exportfähigkeit wesentlich zur ideologischen "Vergiftung" in diesem Land beigetragen. Vollmundig habe man von Reformen gesprochen, meinte aber nur Renten- und Lohnkürzungen. "Hier werden die Interessen mächtiger Minderheiten vertreten."Hebel sprach sich für einen humanen Umgang mit Flüchtlingen aus. Manchmal sei das vermittelte Bild ein anderes. Bei der Abschiebeaktion in Ellwangen zum Beispiel, wo von Gewalt gegenüber Vollzugsbeamten gesprochen worden sei. Dabei habe es nur drei Faustschläge aufs Dach des Polizeiautos gegeben, so Hebel. Er warnte vor den "Gutmenschenhassern". Deutschland laufe Gefahr, dass der rechtsextreme Kurs Einzug halte in etablierte Parteien. Und er glaube nicht, dass sich die Entwicklung zum Fremdenhass allein dadurch stoppen lasse, dass man sich nur gegen die AfD wehre.In Weiden werde viel getan, sagte Hebel. Jost Hess erwähnte die jüngste Aktion für Flüchtlinge gemeinsam mit Weidener Schulen, den Friedensmarsch und die Demonstration gegen die geplante Verschärfung des bayerischen Polizeirechts. Trotzdem empfahl Hebel seinen Zuhörern, das Stammtischseminar "Aufstehen gegen Rassismus" nach Weiden zu holen. 14,5 Prozent AfD-Stimmen hier bei der letzten Bundestagswahl ließen aufhorchen. "Wir müssen sachliche Argumente entgegensetzen."Wer die AfD wähle, würde sich selbst abstrafen. Die Leute sollten wissen, dass die Alternative bei den weniger Reichen sparen wolle. Erst wer unabhängig vom Lebensalter 45 Jahre lang gearbeitet habe, erwerbe nach dem AfD-Programm Anspruch auf die volle Altersrente.