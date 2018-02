Riesenschritt zum Dolmetscherexamen

Seit rund zwei Jahren werden an der Fremdsprachenakademie der Europaberufsschule Dolmetscher für Arabisch-Deutsch ausgebildet. Acht Studierende haben jetzt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Studienabschluss erfolgreich absolviert. Josef Weilhammer, Schulleiter der Europaberufsschule, konnte ihnen das Prüfungszertifikat für die arabische Sprache "Arabic Language Proficiency Certificate" überreichen.

Es gratulierten auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Landrat Andreas Meier. Die erfolgreich absolvierte Prüfung ebnet den Weg zum späteren Dolmetscherexamen. Die Prüfung wurde in Zusammenarbeit mit Professor Eckehard Schulz vom Orientalischen Institut der Universität Leipzig durchgeführt. "Ich habe größten Respekt vor ihrer Leistung", sagte Weilhammer in der Feierstunde anlässlich der Überreichung der Prüfungszeugnisse. Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmer hatten alle entweder das Sprachniveau C1 oder sogar C2 erreicht. C1 bedeute Muttersprachenniveau, C2 bewege sich auf der Ebene des wissenschaftlichen Bereichs, erläuterte Weilhammer. Die Ausbildung zum Dolmetscher für Arabisch-Deutsch ist eine Besonderheit, die es laut Weilhammer in ganz Deutschland nur an der Universität Leipzig und in Weiden gibt. Während in Leipzig für den diplomatischen Dienst ausgebildet wird, soll der Einsatz der in Weiden ausgebildeten Dolmetscher gezielt auf die Integration von Migranten ausgerichtet werden. Erfolgreiche Prüfungsteilnehmer waren Yaser Alnassar, Abdulrahman Alkadri, Dima Jassim, Media Melli, Sobhi Mahmoud, Ivan Ramadan, Zaidoun Osman, Emad Wakaa.