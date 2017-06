Not macht erfinderisch. Der sandige Boden und die allzu nahen Versorgungsleitungen zwingen die Baufirma Scharnagl dazu, tief in ihre Technik-Kiste zu greifen. Sie wählt bei der Gründung des großen "Keck-Hochhauses" ein Verfahren aus dem Kanalbau, das aber im Hochbau Neuland ist.

Einmalige Lösung

Auf engstem Raum

Gesicherte Baugrube

Die neue Stellplatzsatzung der Stadt, eine der schärfsten in Bayern, wirkt auf der Baustelle Brenner-Schäfer-/Hoch- und Keckstraße als Techniktreiber. Für die 26 Wohnungen sowie die 600 Quadratmeter Gewerbefläche müssen 63 Stellplätze geschaffen werden. Das ist selbst in einer zweigeschossigen Tiefgarage auf dem 1450 Quadratmeter großen Baugrundstück nicht möglich. "Wir stapeln die Autos automatisch auf drei Ebenen", berichtet Architekt Stefan Kunnert. Um das Wöhr-Parksystem einbauen zu können, muss 7,5 Meter in die Tiefe des Grundstücks gegraben werden.Doch der sandige Boden, vor allem aber die Vielzahl von Versorgungsleitungen in den drei Straßen machen einen normalen Verbau, bei dem die Bohrpfähle außerhalb der Baustelle "rückverankert" werden müssten (wie etwa bei der Baustelle der Stadtgalerie), unmöglich. "Wir haben eine Lösung entwickelt, die einmalig sein dürfte", bestätigt Horst Zillner, der technische Leiter der Scharnagl-Gruppe. "So hat das vor uns noch keiner gebaut", betont Zillner "Die Zusammenarbeit mit der Scharnagl-Gruppe ist für uns Architekten deshalb sehr spannend, weil wir im Bauherrn und Investor zugleich ein versiertes, auf dem aktuellen Stand der Technik agierendes Bauunternehmen haben", sagt Kunnert, der auch Stefan Lober, den Bauleiter der Scharnagl-Gruppe, besonders gefordert sieht.Bei der Errichtung der Baugrube für das Keck-Hochhaus setzt die Firma Scharnagel einen Doppelgleitschienenverbau als Linearverbau auf engstem Raum ein. Dadurch bleibt der Boden außerhalb der Baugrube weitgehend unberührt. Die umliegende Bebauung wird ebenso wenig beeinträchtigt, erklärt Zillner. "Wir graben uns regelrecht ein."Beim Ausschachten der Baugrube stellt ein 55-Tonnen-Bagger die Verbauelemente ein und drückt diese bei gleichzeitigem Bodenaushub nach und nach in das Erdreich. "Selbst dieser Großbagger ist dabei grenzwertig belastet", meint Zillner. Unheimlich hoher Druck lastet auf den Platten, die durch die "Verstrebungen" über 8,40 Meter hinweg einen Gegendruck erzeugen müssen. Der "aktive Erddruck", so ergeben die Berechnungen Zillners, liegt bei etwa drei Tonnen pro Quadratmeter. Auf eine Verbaubox (jede wiegt 8,3 Tonnen) wirken rund 125 Tonnen. Nach Fertigstellung der Baugrube wird die 0,6 bis 1 Meter dicke Bodenplatte betoniert. Diese dient gleichzeitig als "Trägerfußabstützung" für den Verbau. Anschließend kann der Laufwagen des Verbaus, entsprechend den statischen Vorgaben, in die Höhe gezogen werden. Somit ergibt sich in der Höhe genügend Platz, um die ca. 0,4 Meter dicke Außenwand der Tiefgarage herzustellen.Aus Bodenplatte und Wand entsteht eine eigenständige, selbsttragende Winkelstützwand. Diese übernimmt, nach entsprechender Erhärtung des Betons und dem Rückbau des Doppelgleitschienenverbaus, sämtliche Lasten aus dem anstehenden Boden und dem Verkehr.Die Stützwände der Außenmauern ergeben eine gesicherte Baugrube. Ein zusätzlicher Verbau und die sonst übliche Aussteifung durch die Kellerdecke ist nicht nötig. Im Schutz der Außenwände können dann die restlichen Abschnitte der Tiefgarage hergestellt werden. Nach Fertigstellung verbleiben zudem keine Rückverankerungen im öffentlichen Raum.