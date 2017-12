Ein Urteil muss das Landgericht Weiden nun doch nicht fällen. Ein Vergleich beendet den Streit zwischen der Maria-Seltmann-Stiftung und Joachim Strehl. Die Haftpflichtversicherung des Ex-Vorstands zahlt 300 000 Euro. Strehl selbst hat etwas Persönliches für die Stadt draufgelegt.

Wir denken, bereits 2018 wieder Ausschüttungen leisten zu können. Stiftungsvorstand Ludwig Zitzmann

Im Blickpunkt Enttäuschung contra Handlungsbedarf



Weiden. (mte) Die rechtliche Auseinandersetzung zwischen Seltmann-Stiftung und Ex-Vorstand Joachim Strehl ist mit dem geschlossenen Vergleich passé. Die persönlichen Verletzungen sind nicht vom Tisch.



So teilt Anwalt Clemens Sammet mit, Strehl sei "sehr enttäuscht". Und zwar "von den Personen, die ihn für seine ehrenamtliche Tätigkeit bei seiner Verabschiedung als Vorstand nach 20-jähriger Tätigkeit so gelobt haben und ihn nun mit einer enormen Klageforderung überziehen, ohne mit ihm auch nur ein vernünftiges Gespräch hinsichtlich der internen Überlegungen bei der Maria-Seltmann-Stiftung geführt zu haben". Strehl sieht damit seine ehrenamtliche Tätigkeit durch Stiftungsvorstand Ludwig Zitzmann und Stiftungsratsvorsitzendem Oberbürgermeister Kurt Seggewiß "brüskiert". Zitzmann argumentiert: "Ich kann ja nichts dafür, dass die Situation bei der Stiftung so war, wie ich sie vorgefunden habe. Es gab eine Differenz in den Büchern. Da musste ich handeln und die Sache abarbeiten."



Enttäuscht ist Strehl auch von der Stiftungsaufsicht der Regierung. Seine Bitten um Unterstützung seien "unbeantwortet geblieben". Trotz des Behördenschreibens vom 9. Juli 2014, in dem es über Strehl heißt: "Besonders hervorheben möchten wir die Professionalität, mit der Sie die Stiftung verwaltet haben und die dazu geführt hat, dass die Stiftung in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht in eine hoffnungsvolle Zukunft blicken kann."

Der heute 77-jährige Ex-Stiftungschef, Diplom-Verwaltungswirt und ehemalige Wirtschaftsförderer der Stadt gab die "Silberne Bürgermedaille" zurück, die er als Anerkennung für seine Verdienste um die Max-Reger-Stadt erhalten hat. Er sei schlicht "sehr enttäuscht".Stiftungsrat und Oberbürgermeister Kurt Seggewiß kann die Medaillen-Rückgabe nicht nachvollziehen: "Man muss Dinge doch trennen. Das eine ist es, eine millionenschwere Stiftung zu führen, das andere sind die gesellschaftlichen Verdienste. Für letztere gab es die Auszeichnung."Zurück zum Vergleich: 300 000 Euro erhält die Seltmann-Stiftung. "Damit kann man leben", sagt Stiftungsratsvorsitzender Seggewiß. "Wir haben das Unsere getan. Das ist eben eine Kompromisslösung, die geschlossen wurde, weil wir so agieren müssen, dass die Interessen der Stiftung gewahrt bleiben." Im schlimmsten Fall hätte der Bundesgerichtshof ein Urteil fällen müssen, auf das mitunter bis zu sechs Jahre zu warten ist. "Mit diesem letzten, dritten Baustein, dem Vergleich, haben wir die Stiftung wieder auf stabile, solide Beine gebracht", sagt Stiftungsvorstand Ludwig Zitzmann. Baustein Nummer eins umfasse die Portfolio-Umschichtung, Baustein Nummer zwei den Verkauf der Seltmann-Villa, "wo wir nun auf die Unterstützung der städtischen Entscheider hoffen".Drei gesetzte Bausteine, die ein positives Zukunftsbild abbilden: "Wir sind guter Dinge und denken, bereits 2018 wieder Ausschüttungen leisten zu können, die über die Pflichtausschüttungen hinaus gehen", sagt Zitzmann. In welchem Umfang diese ausfielen, sei aber noch offen.Rückblick: Zu Beginn der Verhandlung standen knapp 1,5 Millionen Euro an Forderungen im Raum. Um diesen Betrag sei laut aktuellem Vorstand der Grundstock des Stiftungsvermögens geschmälert worden. Nun gab es die Einigung bei 300 000 Euro. Der Betrag ist das Dreifache dessen, was die Versicherung in der Verhandlung angeboten hat. Aber nur gut 40 Prozent von dem, was die Stiftung zuletzt gefordert hatte.Dabei betont der Anwalt Strehls: "Die Versicherung hat entschieden, diesen Betrag zu bezahlen, um die Angelegenheit abzuschließen", so Clemens Sammet. Damit seien sämtliche Ansprüche seit 2014 abgegolten - auch die, die womöglich durch ein potenzielles Fehlverhalten des Stiftungsrats um Vorsitzenden Seggewiß entstanden sein könnten. Denn auch für diese Seite haftet die Versicherung, betont Sammet."Das sind Argumente der Gegenseite, die ich nicht nachvollziehen kann", sagt Seggewiß. Er habe zu keiner Zeit befürchtet, hier Verantwortung tragen zu müssen. Vielmehr zeige der Vergleich laut Zitzmann vor allem eines: "Ein Vermögensschaden war da, sonst hätten wir keine 300 000 Euro bekommen.""Die Buchungen waren im Nachhinein wohl nicht an jeder Stelle richtig", räumt der Anwalt Strehls ein. Dennoch hätten weder der Stiftungsrat um Seggewiß noch das von ihm beauftragte Kontrollorgan, das Rechnungsprüfungsamt der Stadt, die "transparenten, in Absprache mit dem alten Stiftungsrat und der Billigung der Regierung der Oberpfalz erfolgten Buchungen je beanstandet". Zudem bezweifelt Strehl, dass das Stiftungsvermögen geschmälert wurde. Am Ende aber steht der Vergleich. "Und damit ist die Sache erledigt", sagt Seggewiß. Angemerkt