Amberg/Weiden. Unzufriedenheit mit der Telekom? Soll vorkommen. Kein Internet, kein Telefon: Das hat mancher schon erlebt. Die Telekom macht den Lesern der Oberpfalz-Medien nun ein Angebot: Sie können uns schreiben, was Sie genervt hat, welche Probleme es gegeben hat.

Hintergrund dieser Aktion: Am Dienstag, 24. April, besucht Ferri Abolhassan den Telekom-Standort Weiden. Der promovierte Informatiker ist Mitglied der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH und dort verantwortlich für den Geschäftsbereich Service-Transformation. Abolhassan, so heißt es, wolle die Servicequalität des Telefonriesen verbessern. Mit dem Manager ist ein Redaktionsgespräch geplantMit Blick auf den Termin in Weiden hat sich die Telekom bereiterklärt, für Probleme, die ihre Kunden haben, Lösungsmöglichkeiten anzubieten.Wir werden deshalb im Vorfeld des Besuchs von Ferri Abolhassan einige Fälle, die wir von unseren Lesern geschildert bekommen, an die Telekom weiterleiten. Diese werde "alles daran setzen, um die Fälle im Sinne der Kunden zu lösen", kündigt Pressesprecherin Stefanie Halle an. Sie ist zuversichtlich, am 24. April "auch schon Ergebnisse zu haben". "Wir haben inzwischen auch eine Ideenwerkstatt mit Kunden etabliert", berichtet Halle. Diese könnten hier konkret Verbesserungen oder Wünsche in Sachen Service formulieren.Wer also Schwierigkeiten mit dem Service der Deutschen Telekom erlebt hat, kann uns davon erzählen: in einer Mail (an: leseranwalt@oberpfalzmedien.de) oder in einem Brief (an: "Der neue Tag", Stichwort "Telekom", Weigelstraße 16, 92637 Weiden). Je ausführlicher Sie Ihren Fall schildern, desto besser. Einsendeschluss ist der 18. April, ein Mittwoch.