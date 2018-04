Mauern fallen und Erinnerungen verblassen. Der alte Kindergarten St. Konrad, den nicht nur viele "Hammerwegerer" in den nahezu 65 Jahren besucht haben, ist bald Geschichte. Schon Ende April wird von den Gebäuden, zu denen auch der Kinderhort gehört, nichts mehr zu sehen sein.

Im Oktober 2017- und damit mit etwas Verzögerung - zogen die Kinder in den modernen Neubau um. Bei der Finanzierung des 2,5 Millionen Euro teuren Vorhabens halfen der Kirchenstiftung St. Konrad auch Zuschüsse. Die Pfarrei hat lange angespart: Schließlich wollte sie schon vor zwölf Jahren starten, damals noch mit einer Generalsanierung. Bei den weiteren Planungen erwies sich dies als unrentabel.Der Neubau von Kindergarten und Kinderhort war die einmalige Chance für eine "große Rochade" auf den Grundstücken, die ebenfalls vom Architekturbüro APG 90 städtebaulich begleitet wird. Es steht der Neubau des (längst sanierungsbedürftigen) Seniorenheimes, dann mit Sozialstation (durch den Diözesan-Caritasverband) an. Diese Häuser, in U-Form an der B 22 sowie an der Heinrich-von-Kleist-Straße gruppiert, wird die Baufirma Bauer aus Erbendorf errichten. Weitere Gebäude (Wohnpflegebereich für Senioren sowie betreutes Wohnen) erstellt danach das Katholische Wohnungsbau- und Siedlungswerk.Den Schlussstein schließlich will in einigen Jahren die Kirchenstiftung, die den Partnern ihren Grund zur Verfügung stellt, wieder selbst setzen: Mit dem neuen Pfarrheim (das alte, Heimat der "Lustigen Konrader", musste bereits für den neuen Kindergarten weichen) und der Gestaltung des Platzes zwischen Pfarrkirche und Heinrich-von-Kleist-Straße.Voraussetzung für die Neubauten für Senioren ist der Abbruch von Kindergarten und -hort an der Heinrich-von-Kleist-Straße, der bereits im Herbst an Winfried Prem ging. Seitdem wird in den drei Gebäuden gearbeitet. Die seit zwei Jahren vorgeschriebene "sortenreine Entsorgung" der Baumaterialien erfordert einen hohen Aufwand, betont Architekt Rainer Pichl (APG 90). "Es wird jedes Kabel aus der Wand geklopft", verlautet dazu auch aus dem Pfarramt.Um keine ungebetenen Gäste in die leeren Häuser einzuladen, blieben bis zuletzt abends die Türen versperrt, erklärt Kirchenpfleger Klaus Hofmann. Jetzt aber sind sowohl die Dächer (teilweise asbesthaltig) als auch die Fenster ausgebaut: In den Häusern ist nichts mehr zu holen. Mit dem Abbruch ist es nicht getan. Auch die Fundamente müssen raus. Im modernen Kindergarten sind (wie bei jedem Neubau) noch Nachbesserungen nötig. Eingeweiht werden die Gebäude für die Kinder dann, wenn nun die Außenanlagen komplett sind, kündigt Klaus Hofmann an.