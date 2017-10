Die Handwerkskammer selbst könne kein derartiges Fahrzeug finanzieren. Vetterl nannte technische Daten: 240 kW bei 5500 Umdrehungen pro Minute und 3,0-Liter-Sechszylinder. Dem Dank schlossen sich auch der Leiter des HWK-Berufsbildungszentrum, Tobias Knauer , sowie HWK-Bereichsleiter Wolfgang Reif an. Knauer freute sich vor allem darüber, dass das neue Schulungsfahrzeug sowohl bei den Auszubildenden als auch in der Meisterausbildung zum Einsatz kommt.Sauer von BMW appellierte an die Azubis: "Wir brauchen Sie als Multiplikator, denn unsere Produkte kommen nur dann an, wenn auch der Service stimmt." Sauer stellte auch fest, dass das Ausbildungssystem in Deutschland "ein Erfolgsmodell" sei.Derzeit sei die Automobilindustrie großen Veränderungsprozessen ausgesetzt. "Wir wissen noch nicht genau, wohin es geht", kommentierte er. Aber dank guter Innovation und Technik "werden wir immer etwas besser sein". Mit bei der Spendenübergabe war auch Guido Krentz aus der Geschäftsführung des Autohauses J. B. Lell in Weiden. Auch er freute sich über "ein Geschenk für die Region" und sagte in Bezug auf den BMW-Konzern: "Die Zahnräder greifen ineinander".