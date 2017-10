Das Sporthaus Fehr würde Bontu Kaba Desso sofort einstellen. Früher lief die 24-Jährige in der äthiopischen Marathon-Nationalmannschaft. Heute gehört sie zu den besten Langstrecken-Läuferinnen Bayerns. In Christian Fehrs Geschäft hat sie sich bei der "Einstiegsqualifizierung" bestens bewährt. Jetzt das Aus: Eine Ausbildung erlaubt bisher die Ausländerbehörde nicht.

Bedarf für beide

Hilfsbereit und sportlich

Wir bedauern das sehr. Christian Fehr

Einstiegsqualifizierung Bontu und Karolina gehören zu insgesamt 45 Teilnehmern an EQ-Maßnahmen im letzten Ausbildungsjahr. Darunter waren 27 junge Asylbewerber und 7 mit anderem Migrationshintergrund. In insgesamt 27 Fällen sei es gelungen, dass Bewerber nach der EQ-Maßnahme in ein reguläres Ausbildungsverhältnis übernommen wurden, berichtet Arbeitsvermittlerin Kerstin Nowak vom Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Weiden. "Wir hoffen, dass noch viel mehr Arbeitgeber sich entschließen, Bewerber in einer EQ zu erproben." Besonders bei Asylbewerbern sei das Instrument sehr gut geeignet. Betriebe könnten die Bewerber gut kennenlernen und sich erst später entscheiden, ob sie in ein Ausbildungsverhältnis übernommen werden. Zur Vergütung des Betriebs an die EQ-Teilnehmer zahlt die Arbeitsagentur einen monatlichen Zuschuss bis zu 231 Euro. Auch am Sozialversicherungsbeitrag beteiligt sich die Arbeitsagentur oder das Jobcenter. Ausbildungsbegleitende Hilfen stehen unterstützend zur Verfügung. EQ-Maßnahmen dauern sechs bis zwölf Monate. (sbü)

Seit Jahren fördert die Agentur für Arbeit sogenannte Einstiegsqualifikationen (EQ), um Bewerber Schritt für Schritt in ein Ausbildungsverhältnis zu führen. Auch bei jungen Asylbewerbern hat sich dieses Instrument schon mehrfach bewährt. Aber nicht immer gibt es ein Happy-End.Christian Fehr, Geschäftsführer von Intersport Fehr in Weiden, gewinnt seit Jahren immer wieder Mitarbeiter auf diesem Weg. "Wir haben damit immer gute Erfahrungen gemacht", sagt der Unternehmer. In den EQs haben die Firmen bis zu ein Jahr Zeit, den Bewerber kennenzulernen, ehe sie ihm eine Lehre anbieten. Das Jahr wird dann angerechnet. Man könne sich dabei gegenseitig einschätzen, ob eine Ausbildung der richtige Weg ist, weiß Fehr. Im regulären Bewerbungsverfahren hätte er oftmals verspätete Absagen von Bewerbern erlebt, für die dann nicht mehr rechtzeitig ein Ersatz gewonnen werden konnte. Deshalb hatte er vor gut einem Jahr auch nicht lange überlegt, als ihm die Arbeitsagentur Weiden den Vorschlag machte, die 24-jährige Asylbewerberin Bontu Kaba Desso aus Äthiopien sowie die aus Polen stammende 16-jährige Karolina Klimczyk im Rahmen einer EQ-Maßnahme einzustellen.Beide jungen Frauen sind bereits seit 2013 in Deutschland. Bontu hat erfolgreich die Vorbereitungsklassen an der Europaberufsschule absolviert, Karolina kam aus einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Beide erwiesen sich für Fehr als Volltreffer. "Sie sind absolut leistungsbereit und haben sich gut im Team integriert", stellt Fehr fest. Gerne hätte er beide in ein reguläres Ausbildungsverhältnis als Verkäuferin übernommen.Bei Karolina hat es geklappt. Sie ist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Zwischenzeitlich spricht sie perfekt Deutsch, obwohl sie vor vier Jahren mit ihrer Mutter nach Deutschland kam, ohne auch nur ein Wort zu beherrschen.Doch bei Bontu hat die Ausländerbehörde der Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis nicht zugestimmt, laut Fehr weil der Aufenthalt nicht gesichert sei. "Wir bedauern das sehr", sagt Fehr, denn Bontu sei vor allem wegen ihrer großen Hilfsbereitschaft sehr beliebt. In der Sportschuhabteilung wird Bontu sehr vermisst. Die Äthiopierin ist eine Top-Athletin, gehört zu den besten Langstreckenläuferinnen Bayerns.Zuletzt gewann sie mit großem Abstand den Halbmarathon des Weiden-Amberg-Marathons. "Für uns wäre sie auch ein sportliches Aushängeschild", sagt Fehr. Um sich weiterzubilden, besucht Bontu derzeit die kooperative Wirtschaftsklasse an der Europaberufsschule. Einen Tag darf sie pro Woche in ihrem bisherigen Betrieb "schnuppern". Doch die Ausbildung bleibt ihr vorerst versagt.