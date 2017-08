Die Fachschulen für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe erhalten vom bayerischen Kultusministerium die staatliche Anerkennung. Für die Schüler hat das einen großen Vorteil.

Seit 2014 ermöglichen die Fachschulen des BFZ Weiden geeigneten Bewerbern eine wohnortnahe Ausbildung. Damit wurde eine große Lücke geschlossen. In drei Schuljahren wurden bereits 65 Schüler erfolgreich zur Abschlussprüfung geführt. Alle Absolventen stiegen - wegen des großen Fachkräftebedarfs - direkt ins Berufsleben ein.Mit der staatlichen Anerkennung ist der Grundstein für die weitere Entwicklung der Schule gelegt. Für die Schüler heißt das vor allem: Die Anzahl der Prüfungen verringert sich merklich. Während der Genehmigungsphase mussten noch in allen zehn oder elf Unterrichtsfächern Prüfungen abgelegt werden. Jetzt reduziert sich diese Zahl auf drei oder vier Prüfungen, in den Fächern Praxis- und Methodenlehre, Praxis der Heilerziehungspflege, Medizin und Psychiatrie (nur Ausbildung Heilerziehungspflege) und Pädagogik, Heilpädagogik, Psychologie.Damit sich persönliche Fähigkeiten und Kräfte entwickeln können, braucht jeder Mensch Hilfe und Impulse. Menschen mit Behinderung benötigen in der Regel hierzu besondere Hilfe, die vor allem von Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegehelfer geleistet werden.Beide Ausbildungsgänge können an den Fachschulen des BFZ absolviert werden. In diesen Berufen steht man Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderungen zur Seite und bietet ihnen heilpädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung an. Durch Alltagsbegleitung versucht man den Menschen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Heilerziehungspfleger erwerben Kompetenzen in Mitarbeiterführung, Teamarbeit sowie Organisation, Dokumentation und Evaluation von Arbeitsprozessen.