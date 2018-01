So deutlich wie seit langen Jahren nicht mehr legen 2017 Löhne und Gehälter zu: mit einem entsprechenden Anstieg der Lohnsteuer. Noch weit kräftiger sprudeln aber die Unternehmensgewinne.

Umsatzsteuer schrumpft

Freiberufler und Selbstständige verdienen offenbar nicht schlecht. Finanzamtschef Hubertus König

Auf das Rekordniveau von 722,4 Millionen Euro (plus 6,01 Prozent) wuchs im vergangenen Jahr das Steueraufkommen des Finanzamts Weiden. Damit toppen die Einnahmen des Fiskus in der Stadt Weiden und im Landkreis Neustadt/WN den bayerischen Landesdurchschnitt von plus 3,3 Prozent fast um das Doppelte. Die Hauptlast schultern die Nordoberpfälzer Arbeitnehmer: Die von ihnen erbrachte Lohnsteuer nahm um 6,93 Prozent auf 269,34 Millionen Euro zu. "Solch ein starker Anstieg liegt lange zurück", erinnert sich Hubertus König, Chef des Finanzamts Weiden.Gleichzeitig "explodierte" die Einkommensteuer um 30,77 Prozent auf 112,24 Millionen Euro. König schmunzelt: "Freiberufler und Selbstständige verdienen offenbar nicht schlecht." Unter die Einkommensteuer fallen auch Gewinn-Entnahmen und Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften wie GmbHs."In dieses Bild" passt nach Einschätzung von Bernhard Schulze, Vizechef des Finanzamts und Leiter der Betriebsprüfung, der Sprung der Kapitalertragsteuer um sensationelle 38,11 Prozent auf 34,53 Millionen Euro. Sie resultiert aus einem Obolus von 25 Prozent auf ausgeschüttete Gewinne (von Unternehmen). Der spürbare Rückgang der Umsatzsteuer um 8,32 Prozent auf 213,73 Millionen Euro lässt keineswegs Rückschlüsse auf schrumpfende Umsätze zu. Von der Mehrwertsteuer sind in der Regel die (boomenden) Ausfuhren befreit, zudem schlagen sich hier die massiven Investitionen der Unternehmen nieder. Die großen Holdings in der Region versteuern ihre vor Ort erzielten Gewinne schließlich an ihrem Hauptsitz andernorts in Deutschland. Die Körperschaftsteuer (für Einkommen von Kapitalgesellschaften) stieg moderat um 5,1 Prozent auf 51,28 Millionen Euro. Diese Steuerart greift allerdings in die vergangenen Jahre zurück.Selbst die durch die anhaltende Niedrigstzinsphase schwächelnde Abgeltungssteuer legte erstmals wieder merklich um 17,61 Prozent auf 3,09 Millionen Euro zu. Sie betrifft nicht nur die mageren Zinsgewinne, sondern auch die üppigen Dividenden der prächtig verdienenden Aktienkonzerne. Dem satten Plus bei der Lohn- und Einkommensteuer entsprechend, kletterte auch der Solidaritätszuschlag ("Soli") um 15,02 Prozent auf 23,37 Millionen Euro.Trotz des gestiegenen Steueraufkommens bleibt das Stammpersonal des Finanzamts Weiden mit 186 Mitarbeitern (148 Vollzeitstellen) "unverändert konstant", betont die neue Geschäftstellen-Leiterin Martha Szajna. Zusätzlich bildet das Finanzamt rund 50 Anwärter aus. Hubertus König rechnet künftig mit 60 Nachwuchskräften, "die Ausbildungs-Kapazitäten sind voll ausgelastet". Dem Gespräch wohnte auch Kassenleiter Günther Melzner bei. Angemerkt