Der oberste Boss im Haus - und keiner ist nervös? Die 152 Mitarbeiter und 40 Azubis, die Michael Elsner am Standort Weiden leitet, haben allen Grund, dem Besuch von Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan gelassen entgegenzusehen. Der "Chef" hat sich die Weidener extra ausgesucht - um sein Team ausdrücklich zu loben. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Unter der Leitung von Werner Zenger startete Weiden das bundesweite Modellprojekt "Text-Chat", und zwar so erfolgreich, dass in diesem Bereich bereits 40 Mitarbeiter eingesetzt werden können. Den Kunden, die diesen Service zusehends annehmen, wird hier von den ausgebildeten Dialog-Kaufleuten (dreijährige Ausbildung) und den Technikern per E-Mails geholfen. "Wir sind die Problemlöser", erklärt Zenger, der seit 30 Jahren beim Unternehmen ist und auch die Erfahrung gemacht hat, dass der bayerische Dialekt bei vielen aufgebrachten Anrufern (aus dem gesamten Bundesgebiet) eine entspannende Wirkung hat. "Wir genießen da offenbar gleich einen Sympathie-Bonus.""Wir haben hier eine Top-Mannschaft. Deshalb wollte ich schon immer mal nach Weiden", betont Abolhassan. Bei der Bearbeitung der Kundenanfragen erreichten die Nordoberpfälzer den höchsten "Zufriedenheitsindex". "Hier schlug die Geburtsstunde unseres Text-Chats. Wir haben eine pfiffige, innovative und selbstbewusste Truppe in Weiden."Das Service-Center Weiden hat mit Stefanie Singer (28, Weiden) und Werner Fleischmann (Fronberg) auch die beiden Experten, die in der bundesweit erscheinenden Mitarbeiter-Zeitung "Wir sind's", als "die Herzlichen" vorgestellt werden.